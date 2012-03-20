居民对房价上涨预期降至三年低位--人行调查

路透北京3月20日电---中国人民银行周二公布一季度储户调查报告指出,居民对未来物价上涨预期继续回落,同时房价上涨预期亦降至近三年来低位.

央行报告显示,一季度居民对未来物价预期指数62.1%,低於上季和去年同期3.3和10.7个百分点.

其中,预测下季物价上涨的居民比例为31.4%,较上季度下降5.4个百分点.

同时,居民对当前房价接受程度有所提高,房价上涨预期降至近三年来低位.67.7%的居民认为房价"过高,难以接受",较上季下降5.2个百分点.

对下半年房价走势,48.7%的居民预期"基本不变",19.7%预期"下降",17.7%预期为"上升".其中,预期"上升"的比例较去年同期下降了23.8个百分点.

此外,未来三个月内有购房意愿的居民占14.1%,与上季基本持平,是1999年调查以来的同期最低值.而北京和上海两地居民的房地产投资亿元甚至低於2009年初的最低水平,仅为9.4%.

人民银行一季度在全国50个城市进行的2万户城镇储户问卷调查.得出上述调查结果.(完)

浏览央行调查报告,请点选(here年第1季度储户问卷调查报告.pdf)

--发稿 康熙泽; 审校 乔艳红路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。