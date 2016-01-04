中国12月百城住宅均价环同比连五个月双涨 涨幅扩大--中指院

中国商务部称对美方不顾规则、滥用贸易救济措施做法表示严重关切
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
路透北京1月4日 - 中国指数研究院上周提供的报告显示，12月百城价格指数环比、同比连续第五个月双涨，且涨幅均继续扩大，分别上涨0.74%和4.15%。
展望未来，随着中央工作会议关于去库存、稳楼市的相关部署在各地逐步落地实施，市场供求关系将得到有力调节，库存压力有望进一步缓解。
价格方面，百城整体将继续平稳上涨，部分高库存城市房企或将在政府鼓励与政策支持下适度降价；而部分热点城市受需求旺盛及地价高企等因素影响，房价仍有上涨压力。
以下为中指院提供的报告全文：
根据中国房地产指数系统百城价格指数对100个城市新建住宅的全样本调查数据，2015年12月，全国100个城市（新建）住宅平均价格为10980元/平方米，环比上涨0.74%，涨幅较上月扩大0.28个百分点。从涨跌城市个数看，51个城市环比上涨，45个城市环比下跌，4个城市持平。与上月相比，本月价格环比上涨的城市数量增加10个，其中涨幅在1.00%以上的城市有17个，较上月增加9个；本月价格环比下跌的城市数量减少11个，其中跌幅在1.00%以上的城市有8个，较上月减少7个。同比来看，全国100个城市（新建）住宅均价较去年同期上涨4.15%，涨幅较上月扩大1.22个百分点。按中位数计算，全国100个城市（新建）住宅价格中位数为7037元/平方米，环比下跌0.37%，同比上涨1.44%。另外，北京、上海等十大城市（新建）住宅均价为20624元/平方米，环比上涨1.14%，涨幅较上月扩大0.15个百分点；同比上涨9.25%，涨幅较上月扩大1.62个百分点。
整体来看，12月百城价格指数环比、同比连续第5个月双涨，且涨幅均继续扩大。政策方面，近期召开的中央经济工作会议提出把去库存作为房地产工作的重点，推进以满足新市民住房需求为主的住房体制改革，扩大有效需求；大力发展住房租赁市场，建立购租并举的住房制度；鼓励房地产开发企业顺应市场规律调整营销策略，适当降低商品住房价格；坚持稳健货币政策，营造适宜金融环境等多项策略。供求方面，年度收官之际，供求两端均呈翘尾态势，房企推盘力度进一步加大，市场需求也继续平稳释放。展望未来，随着中央工作会议关于去库存、稳楼市的相关部署在各地逐步落地实施，市场供求关系将得到有力调节，库存压力有望进一步缓解。价格方面，百城整体将继续平稳上涨，部分高库存城市房企或将在政府鼓励与政策支持下适度降价；而部分热点城市受需求旺盛及地价高企等因素影响，房价仍有上涨压力。
**百城（新建）住宅价格环比涨跌幅分析**
2015年12月，住宅价格环比2015年11月上涨的城市个数为51个，较上月增加10个。涨幅居前十位的城市依次是：厦门、宝鸡、深圳、昆山、上海、合肥、苏州、东莞、汕头、武汉。具体来看，厦门、宝鸡、深圳、昆山环比涨幅超过3.00%，上海、合肥涨幅在2.00%-3.00%之间，苏州、东莞、汕头、武汉涨幅在1.80%-2.00%之间。其他环比上涨的41个城市中，保定、惠州等7个城市涨幅在1.00%-1.80%之间；石家庄、郑州等14个城市涨幅在0.50%-1.00%之间；大连、泉州等20个城市涨幅在0.50%以内。菏泽、张家港、营口、太原房价与上月持平。
2015年12月，住宅价格环比2015年11月下跌的城市个数为45个，较上月减少11个。跌幅居前十位的城市依次是：三亚、聊城、盐城、乌鲁木齐、福州、绍兴、贵阳、湖州、扬州、长春。其中，三亚、聊城、盐城跌幅超过2.00%；乌鲁木齐、福州、绍兴、贵阳、湖州跌幅在1.00%-2.00%之间，扬州、长春跌幅在0.90%-1.00%之间。其他环比下跌的35个城市中，江门、湛江等12个城市跌幅在0.50%-0.90%之间；宁波、洛阳等18个城市跌幅在0.10%-0.50%之间；淄博、嘉兴等5个城市跌幅在0.10%以内。
**百城（新建）住宅价格同比涨跌幅分析**
2015年12月，住宅价格同比2014年12月上涨的城市个数为43个，上涨城市个数较上月增加9个。其中，深圳上涨38.65%，仍居首位，涨幅较上月扩大3.90个百分点；上海、武汉、保定涨幅超过10.00%；北京、合肥等6个城市涨幅在5.00%-10.00%之间；厦门、惠州等19个城市涨幅在1.00%-5.00%之间；汕头、包头等14个城市涨幅在1.00%以内。
2015年12月，住宅价格同比2014年12月下跌的城市个数为57个，较上月减少9个。其中，福州跌幅超过10.00%；绍兴、三亚等13个城市跌幅在5.00%-10.00%之间；芜湖、湖州等38个城市跌幅在1.00%-5.00%之间；淮安、西宁等5个城市跌幅在1.00%以内。
**十大城市（新建）住宅价格涨跌情况**
根据百城价格指数对北京、上海等十大城市（新建）住宅的全样本调查数据显示，2015年12月十大城市住宅均价为20624元/平方米，环比上涨1.14%，涨幅较上月扩大0.15个百分点。十大城市全部环比上涨，其中深圳上涨3.53%，仍居十大城市首位；上海、武汉涨幅在1.00%-3.00%之间；其余七个城市涨幅在0.80%以内，成都上涨0.05%，涨幅最小。
同比来看，十大城市住宅价格同比上涨9.25%，涨幅较上月扩大1.62个百分点。十大城市中，成都、重庆（主城区）、广州同比下跌，其余七个城市上涨，其中深圳上涨38.65%，仍居首位；上海、武汉涨幅超过15.00%；北京、南京、天津涨幅在3.00%-10.00%之间；杭州上涨0.33%，涨幅最小。下跌城市中，成都下跌3.25%，跌幅最大；重庆（主城区）、广州跌幅在2.00%-3.00%之间。
**十大城市主城区二手住宅价格涨跌情况**
根据对北京等十大城市主城区二手住宅的活跃样本调查，2015年12月，十大城市主城区二手住宅样本平均价格为29920元/平方米，环比上涨1.72%，同比上涨13.73%。
环比来看，2015年12月十大城市主城区二手住宅平均价格上涨1.72%，涨幅较上月扩大0.54个百分点。十大城市中，仅重庆环比下跌0.36%，上海、深圳等九个城市均上涨，上涨城市数量较上月增加两个。具体来看，上海涨幅最大，为2.52%；深圳居次，上涨2.28%；南京、北京、天津涨幅在1.00%-2.00%之间；武汉、成都、广州和杭州涨幅在0.30%-0.90%之间。
同比来看，2015年12月十大城市主城区二手住宅平均价格继续上涨，涨幅为13.73%，较上月扩大1.61个百分点。十大城市中，仅重庆同比下跌1.13%，深圳、上海、北京等九个城市均上涨。具体来看，深圳涨幅最大，为42.95%；上海上涨18.18%；北京、武汉、天津、南京涨幅在7.00%-9.00%之间；广州、成都、杭州涨幅在4.00%以内。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 林高丽)
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中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。