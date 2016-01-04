中国12月百城住宅均价环同比连五个月双涨 涨幅扩大--中指院

路透北京1月4日 - 中国指数研究院上周提供的报告显示，12月百城价格指数环比、同比连续第五个月双涨，且涨幅均继续扩大，分别上涨0.74%和4.15%。

展望未来，随着中央工作会议关于去库存、稳楼市的相关部署在各地逐步落地实施，市场供求关系将得到有力调节，库存压力有望进一步缓解。

价格方面，百城整体将继续平稳上涨，部分高库存城市房企或将在政府鼓励与政策支持下适度降价；而部分热点城市受需求旺盛及地价高企等因素影响，房价仍有上涨压力。

以下为中指院提供的报告全文：

根据中国房地产指数系统百城价格指数对100个城市新建住宅的全样本调查数据，2015年12月，全国100个城市（新建）住宅平均价格为10980元/平方米，环比上涨0.74%，涨幅较上月扩大0.28个百分点。从涨跌城市个数看，51个城市环比上涨，45个城市环比下跌，4个城市持平。与上月相比，本月价格环比上涨的城市数量增加10个，其中涨幅在1.00%以上的城市有17个，较上月增加9个；本月价格环比下跌的城市数量减少11个，其中跌幅在1.00%以上的城市有8个，较上月减少7个。同比来看，全国100个城市（新建）住宅均价较去年同期上涨4.15%，涨幅较上月扩大1.22个百分点。按中位数计算，全国100个城市（新建）住宅价格中位数为7037元/平方米，环比下跌0.37%，同比上涨1.44%。另外，北京、上海等十大城市（新建）住宅均价为20624元/平方米，环比上涨1.14%，涨幅较上月扩大0.15个百分点；同比上涨9.25%，涨幅较上月扩大1.62个百分点。

整体来看，12月百城价格指数环比、同比连续第5个月双涨，且涨幅均继续扩大。政策方面，近期召开的中央经济工作会议提出把去库存作为房地产工作的重点，推进以满足新市民住房需求为主的住房体制改革，扩大有效需求；大力发展住房租赁市场，建立购租并举的住房制度；鼓励房地产开发企业顺应市场规律调整营销策略，适当降低商品住房价格；坚持稳健货币政策，营造适宜金融环境等多项策略。供求方面，年度收官之际，供求两端均呈翘尾态势，房企推盘力度进一步加大，市场需求也继续平稳释放。展望未来，随着中央工作会议关于去库存、稳楼市的相关部署在各地逐步落地实施，市场供求关系将得到有力调节，库存压力有望进一步缓解。价格方面，百城整体将继续平稳上涨，部分高库存城市房企或将在政府鼓励与政策支持下适度降价；而部分热点城市受需求旺盛及地价高企等因素影响，房价仍有上涨压力。

**百城（新建）住宅价格环比涨跌幅分析**

2015年12月，住宅价格环比2015年11月上涨的城市个数为51个，较上月增加10个。涨幅居前十位的城市依次是：厦门、宝鸡、深圳、昆山、上海、合肥、苏州、东莞、汕头、武汉。具体来看，厦门、宝鸡、深圳、昆山环比涨幅超过3.00%，上海、合肥涨幅在2.00%-3.00%之间，苏州、东莞、汕头、武汉涨幅在1.80%-2.00%之间。其他环比上涨的41个城市中，保定、惠州等7个城市涨幅在1.00%-1.80%之间；石家庄、郑州等14个城市涨幅在0.50%-1.00%之间；大连、泉州等20个城市涨幅在0.50%以内。菏泽、张家港、营口、太原房价与上月持平。

2015年12月，住宅价格环比2015年11月下跌的城市个数为45个，较上月减少11个。跌幅居前十位的城市依次是：三亚、聊城、盐城、乌鲁木齐、福州、绍兴、贵阳、湖州、扬州、长春。其中，三亚、聊城、盐城跌幅超过2.00%；乌鲁木齐、福州、绍兴、贵阳、湖州跌幅在1.00%-2.00%之间，扬州、长春跌幅在0.90%-1.00%之间。其他环比下跌的35个城市中，江门、湛江等12个城市跌幅在0.50%-0.90%之间；宁波、洛阳等18个城市跌幅在0.10%-0.50%之间；淄博、嘉兴等5个城市跌幅在0.10%以内。

**百城（新建）住宅价格同比涨跌幅分析**

2015年12月，住宅价格同比2014年12月上涨的城市个数为43个，上涨城市个数较上月增加9个。其中，深圳上涨38.65%，仍居首位，涨幅较上月扩大3.90个百分点；上海、武汉、保定涨幅超过10.00%；北京、合肥等6个城市涨幅在5.00%-10.00%之间；厦门、惠州等19个城市涨幅在1.00%-5.00%之间；汕头、包头等14个城市涨幅在1.00%以内。

2015年12月，住宅价格同比2014年12月下跌的城市个数为57个，较上月减少9个。其中，福州跌幅超过10.00%；绍兴、三亚等13个城市跌幅在5.00%-10.00%之间；芜湖、湖州等38个城市跌幅在1.00%-5.00%之间；淮安、西宁等5个城市跌幅在1.00%以内。

**十大城市（新建）住宅价格涨跌情况**

根据百城价格指数对北京、上海等十大城市（新建）住宅的全样本调查数据显示，2015年12月十大城市住宅均价为20624元/平方米，环比上涨1.14%，涨幅较上月扩大0.15个百分点。十大城市全部环比上涨，其中深圳上涨3.53%，仍居十大城市首位；上海、武汉涨幅在1.00%-3.00%之间；其余七个城市涨幅在0.80%以内，成都上涨0.05%，涨幅最小。

同比来看，十大城市住宅价格同比上涨9.25%，涨幅较上月扩大1.62个百分点。十大城市中，成都、重庆（主城区）、广州同比下跌，其余七个城市上涨，其中深圳上涨38.65%，仍居首位；上海、武汉涨幅超过15.00%；北京、南京、天津涨幅在3.00%-10.00%之间；杭州上涨0.33%，涨幅最小。下跌城市中，成都下跌3.25%，跌幅最大；重庆（主城区）、广州跌幅在2.00%-3.00%之间。

**十大城市主城区二手住宅价格涨跌情况**

根据对北京等十大城市主城区二手住宅的活跃样本调查，2015年12月，十大城市主城区二手住宅样本平均价格为29920元/平方米，环比上涨1.72%，同比上涨13.73%。

环比来看，2015年12月十大城市主城区二手住宅平均价格上涨1.72%，涨幅较上月扩大0.54个百分点。十大城市中，仅重庆环比下跌0.36%，上海、深圳等九个城市均上涨，上涨城市数量较上月增加两个。具体来看，上海涨幅最大，为2.52%；深圳居次，上涨2.28%；南京、北京、天津涨幅在1.00%-2.00%之间；武汉、成都、广州和杭州涨幅在0.30%-0.90%之间。

同比来看，2015年12月十大城市主城区二手住宅平均价格继续上涨，涨幅为13.73%，较上月扩大1.61个百分点。十大城市中，仅重庆同比下跌1.13%，深圳、上海、北京等九个城市均上涨。具体来看，深圳涨幅最大，为42.95%；上海上涨18.18%；北京、武汉、天津、南京涨幅在7.00%-9.00%之间；广州、成都、杭州涨幅在4.00%以内。（完）