综述：中国70城市房价延续温和回暖势头 楼市供需端冷热不均加剧

路透北京9月18日 - 宽松政策环境下热度不减的楼市交易，助推8月中国房价延续温和涨势，新建商品住宅价格同比近一年来首度转正，一线城市继续大幅领涨；与之形成鲜明对比的是，前端投资仍然低迷，供需两端冷热不均。

路透根据中国国家统计局周五公布数据测算，8月70个大中城市新建住宅销售价格同比降2.3%，为连续第12个月下跌，但跌幅连续第四个月收窄。从环比看，8月新建住宅销售价格较上月涨0.3%，连续第四个月上涨，涨幅与前月持平。

“房价整体企稳回升，但城市间分化依然明显。一线城市以外的大多数城市依然受供应压力影响，房价难有显着增长。”中原集团研究中心总监刘渊表示。

他同时称，销售在政策的刺激下显着回升，但并未传导到上游施工建设市场，显示出市场还在去库存的过程中，“从目前的投资、施工和新开工指标来看，未来投资仍存在下行压力，在这样的背景下，预计房地产政策仍将保持整体宽松。”

国家统计局城市司高级统计师刘建伟在数据公布后称，据测算，8月70个大中城市新建商品住宅价格同比综合平均从上月下降0.4%转为上涨1.7%，为自2014年9月以来首次转正。二手住宅价格同比综合平均则从上月上涨0.2%扩大为上涨1.9%。

楼市延续涨势还体现在8月房价环比上涨城市个数有所增加，70个大中城市新建商品住宅和二手住宅价格环比上涨的城市个数分别为35个和43个，均比上月增加4个。

“（同比）分城市看，分化非常明显。一线城市新建商品住宅与二手住宅价格同比均上涨且涨幅相对较大，二线城市同比涨跌互现，三线城市同比仍然全部下降。”刘建伟称。

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**一线城市继续领涨但涨势趋缓**

8月数据显示，一线城市继续领跑全国楼市，北京、上海、深圳、广州新建商品住宅同比分别上涨3.7%、6.5%、31.8%和2%，远高于全国均值，但其涨势在8月已有所放缓。

刘建伟点评数据时称，部分城市房价环比涨幅比上月略有扩大。其中，新建商品住宅价格环比上涨的35个城市中，涨幅比上月扩大的城市有24个，尽管如此，由于北京、上海、广州、深圳4个一线城市房价环比涨幅均比上月有所收窄，70个大中城市新建商品住宅和二手住宅价格环比综合平均涨幅均略有收窄。

北京、上海、深圳、广州新建商品住宅环比分别上涨1.3%、1.6%、5.2%和0.9%。

易居研究院智库中心研究总监严跃进称，根据易居研究院的库存报告，一线城市已经连续8个月出现去库存周期低于12个月水平的现象，反映了一线城市去库存压力得到有效释放，进而房价增幅会比较明显。目前增幅有所收窄，这和此前5、6月份房价增幅偏大的态势有关，属于正常的调整。

但他也指出，随着持续几个月的房价环比上涨，一线城市目前同比上涨的速度开始加快。此类数据将改变购房者的购房预期，进而促使购房节奏加快。对于部分重点板块而言，一线更要警惕房价过快上涨的压力，以进一步平稳市场的运作。

**销售热，开工冷**

随着楼市进入“金九银十”的销售旺季，中国房地产市场的热度有望延续。然而，受高库存的影响，活跃的成交年内恐怕都难以传导到投资端，“销售热开工冷”、“房热地冷”的局面可能继续。

交通银行金融研究中心房地产研究员夏丹称，8月末政策面出现多项松动，体现在流动性支持和居民加杠杆，后端销售火热，淡季交易热情不减，房价同环比明显提升。9月是传统旺季，开发商推货量和二手房挂牌数都将提升，单月销售情况将好于7、8月。

此前统计局数据显示，1-8月商品房销售面积同比增长7.2%，增速比1-7月份提高1.1个百分点，其中住宅销售面积增长8.0%；商品房销售额增长15.3%，增速提高1.9个百分点，其中住宅销售额增长18.7%。

与投资增速下行对应的是开工低迷与地市冷清。前8月开发企业土地购置面积和房屋新开工面积同比分别为-32.1%和-16.8%，而开发投资增速进一步降至3.5%。

“房地产投资是地方稳经济的重要操作标的，若开发投资数据依旧低迷，政策面的宽松将不止。”夏丹表示，从开发企业角度，随着成交确定性提升，销售回款加快与资金成本下行持续利好资金面改善，其中一大部分将转化为投资；一二线城市的持续热销也产生了在这些城市补库存需要。

她预计，拿地和开工意愿将有回升，有利于带动开发投资增速企稳；销售端的热度向前传导到开发端“解冻”需两个季度左右，四季度投资企稳的可能性较大。

中国8月频出利好房地产的政策，包括继续降息降准，发文为外资进入中国楼市松绑，以及进一步调整公积金政策，降低首付款比例以支持改善需求。

不过，尽管房地产政策环境保持宽松，销售也持续向好，华创证券仍然表示，“断了房地产销售向投资传导的念想”。他们强调，房地产大周期拐点之后，房地产开发商均在加速去库存，8月单月的施工面积、土地购置面积、房屋销售面积、房屋销售金额同比均较7月出现较大幅度回落，高频数据也显示，房地产销售端出现后劲不足的迹象。

“不要再期盼房地产销售会像往常一样对房地产投资起到带动作用，固定资产投资企稳只能且只需观测基建投资的发力状况。”华创表示。

以下为路透测算的房价同比及环比变动情况：

2015年 同比(%) 环比(%)

8月 -2.3 0.3

7月 -3.7 0.3

6月 -4.9 0.4

5月 -5.7 0.2

4月 -6.1 -0.01

3月 -6.1 -0.1

2月 -5.7 -0.4

1月 -5.1 -0.4

2014年 同比(%) 环比(%)

12月 -4.3 -0.3

11月 -3.7 -0.5

10月 -2.6 -0.8

9月 -1.3 -1.0

8月 0.5 -1.1

7月 2.5 -0.9

6月 4.2 -0.5

5月 5.6 -0.2

4月 6.7 0.1

3月 7.7 0.2

2月 8.7 0.3

1月 9.6 0.4

该数据为路透根据统计局数据测算所得新建住宅销售价格，统计局2011年2月起不再计算和发布全国70个大中城市房价涨幅的平均数。（完）

(发稿 宿泱韫；审校 曾祥进)

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