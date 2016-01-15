（更正）四季度中国住宅地价同比增速续升 地市延续回暖势头--国土部

（更正：标题应为“四季度”住宅地价，非“三季度”）

路透北京1月15日 - 中国土地市场延续回暖势头。中国国土资源部中国土地勘测规划院最新报告显示，2015年第四季度全国主要监测城市住宅地价同比增速较上季进一步扩大。

据国土部周五发布的对105个主要城市第四季度地价监测结果，全国主要监测城市地价总体水平为3,633元/平米，其中住宅地价为5,484元/平米，同比增长3.92%，较上一季度增速上升0.51个百分点，不过环比增速较前一季小幅放缓。

该报告称，纵观2015全年，多层级各方面的政策累进加力，去库存的明确指向促进了楼市年末回暖，但整体地价并未同步表现出明显变化，四季度住宅地价的环比增速较上一季度微幅放缓，仅有局部热点城市受限于供需状态的长期紧张，表现为持续升温态势，主要体现在一线城市及个别二线城市。

四季度，一、二线城市房地产开发用地面积同比均超过2014年同期。其中，一线城市增幅最高达到54%，二线城市增幅为12%，三线城市则略低于去年，基本持平。

对于2016年一季度，报告认为地价整体将延续2015年趋势，处于窄幅波动状态。分用途地价或将表现出不同的发展态势，其中，在“去库存”的压力及各种新政策的综合影响下，住宅地价整体将呈现微幅波动，热点城市积聚的上涨动力在短期内仍可能发挥作用，但区域间、城市间的分化长期持续。

报告显示，综合、商服、住宅、工业地价环比增速较上一季度均略有放缓。第四季度，全国主要监测城市综合、商服、住宅、工业地价环比增速依次为0.74%、0.57%、1.14%、0.29%，分别较上一季度下降了0.16、0.12、0.02、0.38个百分点，综合、商服、工业地价环比变化平稳，住宅地价环比增速温和上行。

土地供应方面，全国105个主要监测城市土地供应量持续放大，环比涨幅逐季扩大，与以往供地季度间规律及近期楼市回暖迹象相符，住宅用地供应环比涨幅最为明显。

中国指数研究院此前报告显示，12月百城价格指数环比、同比连续第五个月双涨，且涨幅均继续扩大，分别上涨0.74%和4.15%。[nL3S14O288] （完）

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