去年12月中国70个大中城市新建住宅售价同比升1.6% 环比涨0.3%

中国国家统计局高级统计师刘建伟解读称，70个大中城市新建商品住宅同比综合平均涨幅为7.7%，高于上月1.2个百分点。从同比看，城市间分化现象更为明显。一线城市的房价同比平均涨幅远高于二、三线城市，三线城市房价同比平均仍在下降。