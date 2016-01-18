版本:
中国
中国财经 | 2016年 1月 18日 星期一 09:59 BJT

去年12月中国70个大中城市新建住宅售价同比升1.6% 环比涨0.3%

路透北京1月18日 - 路透根据中国国家统计局周一公布数据测算，12月70个大中城市新建住宅销售价格同比升1.6%，连续第三个月上升且涨幅扩大。

从环比看，12月新建住宅销售价格较上月上涨0.3%，连续第八个月上涨，涨幅较前月持平。

中国国家统计局高级统计师刘建伟解读称，70个大中城市新建商品住宅同比综合平均涨幅为7.7%，高于上月1.2个百分点。从同比看，城市间分化现象更为明显。一线城市的房价同比平均涨幅远高于二、三线城市，三线城市房价同比平均仍在下降。

统计局数据显示，重点城市中，北京与上海12月新建住宅销售价格指数同比分别上涨8.3%和15.5%。

以下为路透测算的房价同比及环比变动情况：

2015年 同比(%) 环比(%)

12月 1.6 0.3

11月 0.9 0.3

10月 0.1 0.2

9月 -0.9 0.3

8月 -2.3 0.3

7月 -3.7 0.3

6月 -4.9 0.4

5月 -5.7 0.2

4月 -6.1 -0.01

3月 -6.1 -0.1

2月 -5.7 -0.4

1月 -5.1 -0.4

2014年 同比(%) 环比(%)

12月 -4.3 -0.3

11月 -3.7 -0.5

10月 -2.6 -0.8

9月 -1.3 -1.0

8月 0.5 -1.1

7月 2.5 -0.9

6月 4.2 -0.5

5月 5.6 -0.2

4月 6.7 0.1

3月 7.7 0.2

2月 8.7 0.3

1月 9.6 0.4

该数据为路透根据统计局数据测算所得新建住宅销售价格，统计局2011年2月起不再计算和发布全国70个大中城市房价涨幅的平均数。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐