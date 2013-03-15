中国住建部长称房价会往下走

路透北京3月15日 - 针对“国五条”中关于征收20%个税的争议，中国住建部部长姜伟新表示要坚决执行，执行过程中效果会逐步显现出来，房价也会往下走。

中国国务院本月初公布“国五条”实施细则，其中明确，对出售自有住房按规定应征收的个人所得税，通过税收征管、房屋登记等历史信息能核实房屋原值的，应依法严格按转让所得的20%计征。而此前则是出售未满五年的个人房产，个人所得税的征收标准可在总价的1-3%和差价的20%之间做出选择。

上述政策引起社会较大关注。一时间，购房者抢在地方政府细则出台前抓紧时间过户，各地房地产交易中心爆棚。针对该政策暂缓执行的建议，中国证券报周五报导引述姜伟新指出，“那不行，肯定要坚决执行，执行过程中有什么问题，再来完善。”

他并表示，房价会按照国务院调控政策的趋势运行，房价会往下走。

中国房地产市场自去年年底持续回暖，今年开年亦一反传统淡季，销售热络，而房价也在走高，专业机构中国指数研究院的房价统计显示，2月百城新建住宅均价同比延续升势且扩大涨幅，环比则九连涨。

对于经济适用房是否取消的问题，姜伟新表示：“各地可以根据当地实际情况，建设与分配保障房。” （完）

(发稿 康熙泽；审校 曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。