11月70个大中城市新建住宅售价环比升0.3%

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透北京12月18日 - 路透根据中国国家统计局周二公布数据测算,11月70个大中城市新建住宅销售价格同比下降0.7%,为连续第九个月同比下跌.
从环比看,11月新建住宅销售价格较上月上涨0.3%,连续第六个月上升.
重点城市看,北京与上海11月新建住宅销售价格指数分别同比上升0.7%和下降0.8%.
房价(较上年同期变动,%)
11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 2011年12月 11月
-0.7 -1.1 -1.3 -1.4 -1.5 -1.6 -1.5 -1.2 -0.7 0 0.5 1.4 2.2
(较上月变动,%)
0.3 0.05 0.01 0.1 0.1 0.04 -0.1 -0.3 -0.3 -0.1 -0.2 -0.3 -0.2
该数据为路透根据统计局数据测算所得新建住宅销售价格,统计局2011年2月起不再计算和发布全国70个大中城市房价涨幅的平均数.(完)
欲了解更多详情,请点选国家统计局网站(www.stats.gov.cn/)
(发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)
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