版本:
中国
中国财经 | 2012年 12月 18日 星期二 10:47 BJT

11月70个大中城市新建住宅售价环比升0.3%

路透北京12月18日 - 路透根据中国国家统计局周二公布数据测算,11月70个大中城市新建住宅销售价格同比下降0.7%,为连续第九个月同比下跌.

从环比看,11月新建住宅销售价格较上月上涨0.3%,连续第六个月上升.

重点城市看,北京与上海11月新建住宅销售价格指数分别同比上升0.7%和下降0.8%.

房价(较上年同期变动,%)

11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 2011年12月 11月

-0.7 -1.1 -1.3 -1.4 -1.5 -1.6 -1.5 -1.2 -0.7 0 0.5 1.4 2.2

(较上月变动,%)

0.3 0.05 0.01 0.1 0.1 0.04 -0.1 -0.3 -0.3 -0.1 -0.2 -0.3 -0.2

该数据为路透根据统计局数据测算所得新建住宅销售价格,统计局2011年2月起不再计算和发布全国70个大中城市房价涨幅的平均数.(完)

欲了解更多详情,请点选国家统计局网站(www.stats.gov.cn/)

(发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐