11月70个大中城市新建住宅售价环比升0.3%

路透北京12月18日 - 路透根据中国国家统计局周二公布数据测算,11月70个大中城市新建住宅销售价格同比下降0.7%,为连续第九个月同比下跌.

从环比看,11月新建住宅销售价格较上月上涨0.3%,连续第六个月上升.

重点城市看,北京与上海11月新建住宅销售价格指数分别同比上升0.7%和下降0.8%.

该数据为路透根据统计局数据测算所得新建住宅销售价格,统计局2011年2月起不再计算和发布全国70个大中城市房价涨幅的平均数.(完)