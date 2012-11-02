中指院：10月百城住宅均价环比上涨

路透北京11月2日电---中国指数研究院最新公布数据显示,10月百城新建住宅均价连续第五个月环比上涨,但涨幅轻微且与9月持平,房地产市场继续显示温和复苏的迹象.

中指院报告称,10月全国100个城市新建住宅平均价格为8,768元人民币/平方米,环比9月上涨0.17%;同比则连续第七个月下跌且跌幅继续缩小,较上月减少0.4个百分点至1%.

中指院表示,尽管企业在"金九银十"积极推盘,但成交情况不及预期,促使开发企业合理定价,多数城市典型项目价格趋於平稳;政策方面,中央再次重申坚定不移地搞好房地产调控.

"在政策不放松、成交量继续趋缓的压力下,10月百城住宅环比涨幅与上月持平,10大城市二手住宅价格平均涨幅明显缩小."报告称.

中国号称史上最严厉的房地产调控政策已实施近三年.今年上半年为稳增长推出的一系列举措,包括降息降准等货币宽松政策,令市场对房价上涨的预期升温.不过随着中央一再表态抑制投机投资行为的调控政策不放松,并在年中派出督察组监督各地的调控政策执行情况,房地产市场7,8月火热的场面并没有在"金九银十"重现.

中指院数据显示,10月环比价格上涨的城市个数较上月减少四个,至56个.

值得注意的是,"金九银十"虽相对平淡,但近期多地政府推出大量土地出让计划,大型房企竞相拿地,溢价率也一路走高;多地也开始对调控政策进行微调,武汉等城市出台调整公积金政策,或上调公积金贷款额度,或扩大公积金互贷范围.

"纵观全国楼市,金九银十虽然没有达到之前成交高峰的预期,但总体成交依旧保持了良好的态势,整体价格也维持了9月份增速."链家地产研究部张絮表示.

他同时指出,一线城市价格涨幅相对明显.相对於二三线城市,一线城市潜在的需求对於价格形成明显的支撑,楼市已经开始逐渐步入企稳上升的通道.

报告显示,北京、上海等10大城市住宅均价为15,625元/平方米,环比上月上涨0.33%,与去年同期相比下跌0.60%.除上海外,北京、广州、深圳房价环比上涨幅度均有所扩大.(完)

--发稿 宿泱韫; 审校 张喜良

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