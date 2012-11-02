中指院：10月百城住宅均价环比上涨

人民币连五日小幅收升 交投意愿寡淡静待特朗普讲话
路透上海/北京2月28日 - 人民币兑美元即期周二连五日小幅收升，波动区间明显收窄；本月升值0.13%。交易员称，汇价区间波动共识愈发明显，实需之外市场明显缺乏交投意愿，若无外力驱动，汇价料延续当前横向震荡走势；市场静待美国总统特朗普晚间讲话会否提供财政和税收政策更多细节。
路透北京11月2日电---中国指数研究院最新公布数据显示,10月百城新建住宅均价连续第五个月环比上涨,但涨幅轻微且与9月持平,房地产市场继续显示温和复苏的迹象.
中指院报告称,10月全国100个城市新建住宅平均价格为8,768元人民币/平方米,环比9月上涨0.17%;同比则连续第七个月下跌且跌幅继续缩小,较上月减少0.4个百分点至1%.
中指院表示,尽管企业在"金九银十"积极推盘,但成交情况不及预期,促使开发企业合理定价,多数城市典型项目价格趋於平稳;政策方面,中央再次重申坚定不移地搞好房地产调控.
"在政策不放松、成交量继续趋缓的压力下,10月百城住宅环比涨幅与上月持平,10大城市二手住宅价格平均涨幅明显缩小."报告称.
中国号称史上最严厉的房地产调控政策已实施近三年.今年上半年为稳增长推出的一系列举措,包括降息降准等货币宽松政策,令市场对房价上涨的预期升温.不过随着中央一再表态抑制投机投资行为的调控政策不放松,并在年中派出督察组监督各地的调控政策执行情况,房地产市场7,8月火热的场面并没有在"金九银十"重现.
中指院数据显示,10月环比价格上涨的城市个数较上月减少四个,至56个.
值得注意的是,"金九银十"虽相对平淡,但近期多地政府推出大量土地出让计划,大型房企竞相拿地,溢价率也一路走高;多地也开始对调控政策进行微调,武汉等城市出台调整公积金政策,或上调公积金贷款额度,或扩大公积金互贷范围.
"纵观全国楼市,金九银十虽然没有达到之前成交高峰的预期,但总体成交依旧保持了良好的态势,整体价格也维持了9月份增速."链家地产研究部张絮表示.
他同时指出,一线城市价格涨幅相对明显.相对於二三线城市,一线城市潜在的需求对於价格形成明显的支撑,楼市已经开始逐渐步入企稳上升的通道.
报告显示,北京、上海等10大城市住宅均价为15,625元/平方米,环比上月上涨0.33%,与去年同期相比下跌0.60%.除上海外,北京、广州、深圳房价环比上涨幅度均有所扩大.(完)
--发稿 宿泱韫; 审校 张喜良
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