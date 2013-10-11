中国房价短期会持续上涨 明年涨势放缓--易居

图为北京一处住宅楼前工地上矗立着的一座塔吊。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

路透上海10月11日 - 房地产服务企业--易居中国EJ.N总裁丁祖昱预计，因各城市房地产存量水平持续减少，不能跟上持续释放的市场需求，估计短期内房价会持续上涨；但房产供不应求态势在四季度及明年会逐步改观，从而放缓明年房价的上涨势头。

对于中长期国内房地产市场形势，他认为，人口红利期结束将使未来房地产市场需求总规模逐渐减少，未来五年国内房地产市场将进入平稳期，之后可能出现局部调整。

他指出，从库存消化周期来看，合肥、厦门、南京、南昌四个城市已跌破六个月红线，而且北京、上海、广州、深圳等城市的消化周期均已逼近半年红线。以此来看，一二线城市层面上，经过一年多以来的库存快速去化，当前市场供求矛盾已经非常激烈。

房地产的库存消化周期一般以一年左右视为平衡基准，高于18个月市场呈现供大于求，低于六个月则供不应求。

不过丁祖昱亦表示，今年下半年以来的银行房贷收缩很可能持续，尤其是二套房政策有可能出现收紧将对中高档房产需求的释放产生较大影响，而且房价持续上涨将继续提高刚需购房门槛，预计中低端项目的总体销售情况将有所降温。

“明年是一个正常年，房价也可能是缓涨，慢慢地涨，整体成交量是保持持平。”他指出，未来几年房地产行业政策将以平静为主，个别城市或根据当地情况做细部调整。

2013年中国商品房销售有望增长10%左右至12亿平米，但这可能已是一个阶段性高位。他说，未来几年，20-44岁（住宅最活跃需求人群）人口数量将减少，这将减少房产刚性需求和改善性需求，使得未来几年房产市场销量每年也就保持在12亿平米左右，一改之前十余年连续攀升的态势。

丁祖昱认为，2015年将是个转折点，之后开始平稳或者略有下降，但是平稳可能还会持续一段时间，在2018年之后下降趋势才会慢慢体现出来。

至于房价，他说，“房价在2015年之后有些城市还会继续上升，有些城市达到高点之后就会回落。”

中国指数研究院近日公布数据显示，9月国内百城新建住宅均价连续16个月环比上升，同比升幅亦较上月扩大；重点城市未来房价上涨压力仍较大，需警惕未来调控政策升级风险。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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