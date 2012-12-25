中国政府暂会容忍房价普涨 利率债小幅波动--中信证券

路透北京12月25日 - 中国中信证券最新发布的利率市场周报认为，11月房价出现普涨，但目前出于“稳增长”需要，政府一定程度上对之会持容忍态度，但如果后市房价上涨势头过猛，政策的放松力度也会适当减弱。

目前10年期等利率产品收益率也达到年内高水平，短期内收益率大幅向上突破的可能性也不大，将以小幅波动为主。明年受经济增速及通胀回升影响，中期内利率产品大趋势将偏弱，收益率曲线多数时间内也将呈现陡峭化态势，目前收益率并非配置好时机。

**11月份房价普涨局面再现**

11月份全国70个大中城市中新建住宅销售价格环比上涨的城市数上升至53个，比10月份增加了19个，房价平均涨幅也有所扩大，11月份再次出现了全国房价普涨的局面。

我们认为，房地产投资具有较强的顺周期性，调控当局必须在房价上涨和经济下滑之间做出权衡。

在目前的情况下，出于“稳增长”的需要，政府一定程度上容忍了房价的上涨，但如果后续房价上涨势头过猛，政策的放松力度也会适当减弱。

11月份社会融资总规模为1.14万亿，低于10月份1.29万亿规模。然而，由于近期经济企稳回升的预期增强，以及通胀的回升，货币流通速度可能有所加快，社会融资总量的小幅下降并未对实体经济造成影响。

未来经济能否持续回升仍取决于宏观流动性能否进一步宽松。

**市场研判**

据媒体报道，明年政府设定的M2增速和通胀目标或分别定在13%和3.5%，这意味着在实现增长目标的情况下，政府将容许通胀水平一定程度的上升。

此外，目前市场主流观点对明年经济增长的预期都普遍高于今年，风险偏好有所抬升，债券市场整体的交易情绪继续偏谨慎。

从中长期利率产品的走势来看，目前10年期国债收益率已经上行至我们给出的3.4-3.6%这一年内主要波动区间的上限，10年期国开债收益率也达到了年内的高点水平。

尽管从中长期看，收益率仍有上行的空间，但短期内收益率大幅向上突破的可能性也不大，利率产品将延续交投清淡的特征，收益率以小幅波动为主。

从明年对利率产品的总体判断来看，受经济增速及通胀回升的影响，中期内利率产品的大趋势都将是偏弱的，收益率曲线多数时间内也将呈现陡峭化的态势，在目前的收益率水平上，并非配置利率产品的好时机。

具体到现券策略上，仍建议交易型机构对利率产品持轻仓谨慎的交易态度，规避中长期利率产品。

而对有配置需求的机构而言，由于非国开金融债隐含税率仍保持在较高水平，可继续在二级市场上买入，并适量参与一级市场。 (完)

(发稿 钟华; 审校 黄凯)

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