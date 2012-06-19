别墅类房地产首次进入限制禁止用地目录--国土部

路透北京6月19日电---中国国土资源部和国家发改委联合发布最新版本的限制和禁止用地项目目录.其中,别墅类房地产项目首次被列入其中,这意味着政府部门将从操作层面进一步将别墅类开发项目挡在"闸门"外.

国土资源部的官方报纸中国国土资源报周一称,新目录增加了住宅项目容积率不得低於1.0(含)的限定;并在禁止目录中对稀土矿开采、冶炼项目作出修改.

"为更好地贯彻落实中央房地产市场调控政策,新目录明确限定住宅项目'容积率不得低於1.0',将从操作层面进一步将别墅类房地产开发项目挡在'闸门'外."该报援引有关人士评论道.

报导称,《禁止目录》的选矿、冶炼、分离项目(在确保产能总量不增加的前提下,有利於布局优化和兼有色金属类中,由原来的一律禁止钼及稀土矿开采、冶炼项目,改为禁止新建、扩建钼金属资源量小於20万吨、开采规模小於100万吨/年的钼矿项目以及稀土开采、并重组的项目除外).

新目录自发布之日起实施,此前发布的2006年本和2006年本增补本目录同时废止.

中国房地产调控继续显效,5月房价连续第三个月同比下跌.但同时受政策放松预期和地方政府微调影响,房价上涨预期升温,带动销售显现回暖迹象.(完)

--发稿 苏丹; 审校 杨淑祯

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