二季度地产景气呈过热状态--国土部

中国对外直接投资步伐今年望放缓 发达国家仍是并购优选地--蓝皮书
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
路透北京7月28日 - 中国国土资源部周日称，上半年全国房地产用地供应同比增加38.8%，创8.24万公顷的历年同期新高。二季度中国土地市场指数(CLI)各分指数总体上明显上扬，地产景气指数进入红灯过热状态。
国土资源部法律中心公布，二季度CLI中的地产景气分指数环比上升29.5%，同比上升11.4%，显示出在房地产调控政策持续作用下，以行政手段为主的调控政策效应不断消减，市场反弹压力逐步积聚。
新华社援引该中心主任孙英辉称，上半年住房用地推出5.53万公顷，同比增加21.7%。31个省份中27个推地量高于去年同期，增幅较大的包括北京市(267%)、浙江省(121%)、江西省(99%)。
孙英辉强调，目前地产对流动性的依赖进一步降低，加上土地供给刚性制约，单纯依靠扩大土地供应抑制地价房价已不可能。
国土资源部数据显示，2004-2011年，全国住房用地累计供应56.24万公顷，年均住房用地供应7.03万公顷。2012年住房用地实际供应11.08万公顷，今年计划供应15.08万公顷。(完)
(发稿 黄凯; 审校 林高丽)
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路透北京/上海4月10日 - 人民币兑美元即期周一收跌至三周新低，中间价亦下探近三周低点。交易员称，上日美指大幅反弹，但中间价跌幅相对有限，预期仍有部分过滤；人民币汇率CFETS指数连续反弹，部分吸收强势美元的影响，市场预期短期仍延续区间波动，料不会轻易跌破6.92元。