中国10月房地产成交面积创年内最高 四季度楼市有望回暖--易居

中国推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中--总理
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
路透北京11月5日 - 上海易居房地产研究院周三发布报告称，中国10月30个典型城市新建商品住宅成交面积环比连续第四个月增长，并创下年内最高，表明“央四条”托市效应显现，四季度楼市成交有望回暖。
该报告显示，30个城市中有九成的城市环比亦呈增长，同比增幅不断收窄，市场乐观情绪显现。
“10月份的市场行情说明，央行政策的托市效应在显现，这会进一步改变市场预期。”易居研究员严跃进表示，总体上看，第四季度楼市成交量回暖可期。
他并指出，从房企角度看，在10月销售业绩改善的情况下，对第四季度的乐观情绪会略有增加；对购房者而言，也会主动参与到第四季度的楼市中。
易居房地产研究院监测数据显示，10月30个典型城市新建商品住宅成交面积为1,837万平方米，环比增长24.3%，同比减少1.1%。其中，27个城市的成交量亦出现环比正增长。
对照近五年10月份的成交数据可以看出，相比2010-2013年四年间的同期水平，2014年10月新建商品住宅成交面积分别增长了-7.1%、86.5%、16.3%和-1.1%。
“可见，今年10月成交虽然弱于去年同期，但强于2011年和2012年，市场乐观情绪显现。”易居提供的新闻稿称，3月份以来成交量的同比增幅总体上呈不断收窄态势，10月的市场成交已经创下了年内最高。
城市分类来看，一线城市行情最好。据易居数据，四个一线城市10月成交面积环比增长40.3%，同比减少10.9%。具体城市看，北上广深分别出现了17.4%、42.5%、63.1%和52.5%的环比增幅。
“从环比值看，一线城市10月成交行情较好，创下了今年新高，可用‘飙升’一词形容。但对比近两年的成交量，还是处于相对低的水平。”严跃进称，虽然一线城市保持了连续12个月的同比下滑态势，但10月同比跌幅较9月有明显收窄。
此外，他并表示，随着二线部分城市的救市，以及改善型购房者积极入市，二线城市成交量出现了明显的上升，目前已保持连续四个月的环比增长，10月成交量再创今年新高；三线城市当月成交环比亦增长明显，11个城市均出现不同程度的成交量上升。
易居数据显示，15个二线城市10月新建商品住宅成交面积环比增长17.7%，同比增长1.2%；11个三线城市成交环比增长35.8%，同比增长2.0%。
中国指数研究院上周五提供的报告称，10月百城住宅均价同比23个月来首次下跌，环比则连续第六个下跌，但跌幅缩窄。整体来看，全国主要城市住宅价格仍处于下行区间，但本月跌幅缩小。[nL4S0SQ76K] （完）
(发稿 侯向明；审校 张喜良)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
路透香港4月28日 - 中国民营投资公司--中国民生投资有限公司周五称，在香港发起成立规模为150亿美元的“一带一路”海外投资基金，目前已获得10多间机构参与。
路透香港4月28日 - 中国鞋履零售商--百丽国际周五宣布，私募基金高瓴资本及鼎晖投资牵头的财团提出现金要约并私有化公司的建议，每股收购价6.3港元；该交易对百丽国际估值约为68亿美元（约531亿港元）。