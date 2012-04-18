中国楼市小阳春能否持续存争议

* 3月楼市小阳春房价继续下行,个别城市反弹

* "小阳春"能否持续仍存不确定性

* 防止房价反弹及调控反复将成调控重心

作者 邵晓忆

路透北京4月18日电---3月中国房价继续下行,迎来楼市交易量的回暖.然而个别城市房价在"小阳春"带动下蠢蠢欲动,且受困于"土地财政"的地方政府渴望放松调控之心难改,防止房价反弹及调控反复将成今後调控重心.

目前业界对自2月以来出现楼市出现的成交量回暖能否持续仍存争议.但如果房价在销售回暖带动下出现反弹,不排除楼市调控政策层面再度收紧的可能.

中国国家统计局周三公布,3月70个大中城市新建商品住宅销售价格总体上继续呈下降态势,但3月新建商品住宅销价环比上涨的城市增至8个,比2月增加了4个,显示部分城市新建商品住宅销售价格出现了波动.

"虽然环比上涨幅度均在0.2%以内,未改变70个大中城市房价整体下行的趋势,但也说明房价上涨的压力依然存在,房地产市场调控仍处於关键阶段,"国家统计局城市司高级统计师马晓明表示.

与此同时,楼市调控政策对土地市场的作用正在显现,地价大幅回落已令地方政府财政收入受到很大影响.中国国土资源部数据显示,一季度全国主要监测城市地价环比、同比增幅进一步收窄,住宅地价环比负增长,为自2009年二季度以来首次出现整体下降,并出现量价齐跌的回落迹象.

对此中国土地勘测规划院院长地价所所长赵松表示,考虑到近期工业用地供应比例结构性增大、中国制造业采购经理指数(PMI)连续四个月回升、货币政策由"偏紧"向"适度"调整以及部分地方政府"放松调控"的意愿等因素,建议要防止市场後期的反弹.

显然,市场的波动已引起决策层的重视.国务院总理温家宝上周五主持召开国务院常务会议称,下一阶段要巩固房地产市场调控成果.坚持房地产调控政策不动摇,决不让调控出现反复.

中国这场"史上最严"的房地产调控已持续两年,房地产行业主要指标增幅已明显放缓,房企投资开工更加谨慎.此前地方政府曾寻求政策松绑,却无一例外遭遇中央政府调控从严的高坝阻挡.在扑朔迷离的政策博弈中,着眼经济的地方政府冲撞试探,将持续考验中央在换届年的政治决心.

**"小阳春"能否持续?**

随着刚性需求开始释放,中国楼市自2月中下旬以来成交出现"小阳春",重点城市交易量由低位出现环比持续增长.但由於这些刚性需求量相对有限,业内人士担心这波回暖行情未必能够持续太久,楼市小阳春未来能否持续仍存在不确定性.

链家地产市场研究部分析师陈雪表示,从当前市场的实际情况来看,3月全国性质的成交回暖只是刚性需求长时间抑制的短期爆发,并且赶上银行信贷政策在今年首次初步放松利好.3月的市场回暖并不代表市场即将反复.

最新成交数据显示,进入4月楼市成交量仍处於波动中.中国房产信息集团数据显示,4月第一周(4月2日-8日),十大城市成交指数为64.63,环比下跌68.08点,20大典型城市成交指数及30个三四线典型城市成交指数均出现环比下跌.但在第二周(4月9日-15日),重点城市成交指数出现环比上涨.

"我对今年成交回暖是否可持续表示怀疑.因为有个'大帽子'限购,并没有松动.限购不动,刚需能够释放多少还是在一定范围内的,"易居中国EJ.N研究总监回建强表示.

但亦有分析人士持不同看法.东方证券房产分析师杨国华就认为,由於楼市利好政策作用还会持续发挥作用、供应的增加和价格的下降也会促成需求入场,销售回暖料将持续.

**关注未来房价是否会反弹**

楼市成交的持续回暖往往伴随着房价的上涨.若未来市场成交量出现持续回升,房价重新步入上行,不排除政府再度收紧调控政策的可能.

链家地产市场研究部陈雪表示,如果3月份的高量成交得到延续,甚至直至5、6月份,那麽市场就会出现量涨、价升的"反复"可能.

"届时不排除政府重新紧缩贷款政策或落实其他调控政策巩固调控成果,"陈雪表示.

首套房贷利率回归被认为是今年楼市的一大利好,此举推动了刚需购房者加速入市.对个人首套住房贷款,近期多个城市的多家商业银行重启利率9折甚至8.5折优惠.

中国房产信息集团报告亦指出,三四月成交量回升已成趋势,若政策面始终保持相对平静,则此轮交易量回升或可延续较长时间.但随着市场交易量的回升,房价会否出现"不合时宜"的上涨,进而引发中央政策层面的不确定因素,将是关注的重心.(完)

--审校 乔艳红

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