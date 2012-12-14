楼市应从严调控不动摇 可扩大房产税试点--社科院

路透北京12月14日电---中国官方研究机构--中国社会科学院近日发布报告建议,国务院应该继续重申从严调控房地产市场不动摇,以防止其整体反弹和局部崩盘.

社科院在其"住房绿皮书"中提出的建议具体包括:扩大房产税试点,将其作为稳定预期和深化住房综合配套改革的突破口;取消期房预售制度,完善差别化的金融政策;细化和严密限购政策等.

社科院并表示,如果政策比较有力、得当,住房市场可实现稳中有进.具体表现为,住房市场量价继续逐步上涨,但上涨幅度低于经济增长和人均收入的增长.分季度来看,今年第四季度和明年一季度将延续温和上涨,二季度后政府将采取措施,住房市场开始降温.

此前数据显示,商品房销售在"银十"大幅回暖,1-10月商品房销售额同比增速扩大至5.6%,比1-9月份提高2.9个百分点.路透据此测算,10月单月的房地产投资同比增速自9月的14.2%升至15.5%;房地产销售额增速则从9月的4.9%,大幅升至31.7%.

房产税试点是本轮中国最严厉房地产调控的手段之一.目前上海和重庆两市已自去年1月底开始开征房产税,税率介于0.4-1.2%,上海征税只针对新增购房,而重庆则包括了存量及增量的高档商品房.(完)

--发稿 曹巍浩; 审校 张喜良

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