住建部称正研究强化楼市调控政策

路透北京8月24日电---中国房价近期出现反弹,令市场担忧楼市调控加码.中国住房和城乡建设部表示,住建部正按照国务院要求,密切监测房地产市场的变化,会同和配合有关部门,研究进一步强化市场调控的政策措施.

新华社周四晚间援引住建部有关负责人称,从这次对全国16个省(市)开展的督查情况看,个别地方出现了为强调稳增长,通过放松住房限购条件、发放购房补贴等方式,刺激住房消费的苗头.

"国务院督查组已向有关地方政府提出明确的整改意见,要求出现放松调控政策的地区立即予以纠正,并强调各地不得以任何理由变相放松调控."他说.

该负责人指出,近两三个月来,由於大量新楼盘陆续上市,商业银行连续下调购房贷款利率,并在基准利率水平上进一步下浮了购买首套住房的贷款利率,减轻了居民购房的实际负担,使一段时期以来积累的住房需求集中释放.

"当前市场的购房者多为首次置业的自住住房需求,"他表示,"截至7月底,全国重点城市可售新建商品住房面积仍处於历史高位.进入8月以来,部分热点城市住房成交量环比稳中有降.房地产市场将会保持基本稳定的态势."

尽管房地产调控政策未有松动,但最新数据进一步证实,中国房地产市场已走出低谷.路透据国家统计局上周六公布的数据测算,继上月新建住宅价格环比持平後,7月环比又微升0.1%.(完)

--发稿 尹嫄婷; 审校 张喜良

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