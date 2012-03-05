中国楼市调控料前紧後松 下半年或适当放松--大连万达

* 中国楼市调控料前紧後松,下半年适当放松

* 万达今年商业地产板块营收料同比增15-20%

* 海外投资项目正在洽谈中

路透北京3月5日电---中国商业地产龙头企业--大连万达集团董事长王健林周一表示,预计中国房地产调控将呈现前紧後松态势,下半年因经济增长趋缓,调控或适当放松.

王健林在两会(全国人大及政协会议)间隙对记者并称,今年旗下商业地产板块营收料同比增长15-20%,海外投资项目正在洽谈中,并将在今年上半年成立电子商务公司.

"地产调控的时间没有一次超过三年的,这是我从业25年的一个体会...总体我的一个判断是前紧後松,上半年会难受一些,下半年会好一点,"王健林表示.

但他表示,从最新的政府表态来看,今年房地产调控依然是从紧态势,为房产商"比较难过的日子",楼市政策恢复到2009年的支持态势是永远不可能了.

王健林并称,限购政策料不会马上退出,但可能的政策微调为限贷或有所松绑,对品牌较好的房企贷款需求料会适度支持.

中国总理温家宝在周一所做的政府工作报告中强调,房地产调控处於关键阶段,要进一步巩固调控成果,促进房价合理回归.

王健林并认为,今年全国平均房价同比下降10-15%,为房价"合理回归";大降25%以上并不现实,因房企大多在2010及2011年上半年拿地,成本较高.

"如果第三、第四季度(经济增速)跌到8%以下,房地产好日子意味着又该来了,就是不会再打你了,"王健林表示.

**今年稳步扩张**

王健林表示,今年1-2月万达已投资50-60亿元人民币购买土地,"我们基本上按照每年万达开业20个广场,10个以上酒店步伐稳步地扩张".

他并称,目前集团有海外投资项目正在洽谈中,将以并购或重新投资的模式,很快就会发布相关消息.但他并未透露具体为何项目.

同时,万达集团将在上半年成立电子商务公司,采用区别与其他电子商务的模式,与万达旗下酒店、渡假区、零售等万达独特资源相结合.

对於旗下板块上市计划,他表示,因楼市调控,地产板块今年上市比较困难,但希望院线板块今年能够实现上市.

民营企业大连万达集团创立於1988年,目前拥有商业地产、高级酒店、旅游投资、文化产业及连锁百货五大产业.截至2011年底,已在全国开业49座万达广场、26家五星级酒店、730块电影银幕、40家百货店、45家量贩KTV.(完)

--发稿 邵晓忆; 审校 林高丽

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