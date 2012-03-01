中国房地产调控松绑暗流涌动

《路透晚报》--2月28日
美国总统特朗普正在争取将美国军费开支提高9%，并称此举是“有历史意义的”，即便美国已逐步结束了在伊拉克和阿富汗的主要战事且仍是全球军事实力最强的国家。白宫一名预算官员表示，特朗普在其首份预算提案中，将要求国会把下一财年的国防部开支提高540亿美元，并将非国防开支削减540亿美元，包括大幅缩减对外援助。
* 房地产调控进入关键期,中央政府坚持从严
* 地方松绑动作屡禁不止,土地财政顽疾为主因
* 中央和地方政府的博弈料将贯穿今年调控始终
作者 邵晓忆
路透北京3月1日电---中国"两会"(全国政协和人大会议)召开在即,围绕楼市调控政策走向新的博弈格局开始明朗,这次充当挑战者的是受土地财政驱动、谋求松绑房地产业的地方政府,而作为扞卫者的中央政府则屡次重申坚持调控不动摇.
"史上最严"的房地产调控持续近两年後,从佛山到成都,再从芜湖到上海,地方政府寻求政策松绑的暗流涌动,却无一例外遭遇中央政府调控从严的高坝阻挡.在扑朔迷离的政策博弈中,着眼经济的地方政府冲撞试探,将持续考验中央在换届年的政治决心.
"此前几次地方政府楼市政策松绑幅度过大,超过了中央限於首套自住的微调大框架,所以只能是昙花一现.但从本质上看,地方松绑仍然是利益驱动的问题,"中原集团研究中心高级经理刘渊表示.
他分析称,从近期政策的反复可以看出,目前中央政府调控的决心,以及地方政府扶持市场的意愿.但在未来调控初显成效,房价确实回落後,各地是否还能坚定不移、不打折扣坚持调控则需要继续观察.
中国上海市政府近日明确可购二套房的本地户籍范畴,此举意味着此前"居住证满三年可享本地户籍购房资质"已无可能.芜湖市此前亦宣布购自住普通商品房免契税获补贴,但随後该市宣布上述微调政策暂缓执行.
而针对刚需首套房的的松绑则得到了默许.从去年四季度至今,已有10多个城市及部门在住房标准、公积金、土地等多方面对楼市政策作出"微调".除天津外,北京、上海、武汉等多个城市均已调整普通住房价格标准;合肥、南京等城市提高公积金贷款额度.
地方楼市的放松亦一度点燃了地产板块的反弹.上海地产类指数.SSEP今年以来已上涨约14%,其中中国最大房地产公司--万科(000002.SZ)上涨11%.
面对地方的"蠢蠢欲动",官方新华社周三发文称,当前中国房地产市场调控仍处於关键时期,房价合理回归的基础仍不稳固.个别地区寄望房地产调控政策"转向"的侥幸心理并不现实,调控不允许任何变相的松动.
**土地财政顽疾**
在持续的楼市调控下,中国土地市场已明显降温,加之销量的持续低迷,已令房地产相关税收和土地出让金收入大幅下降,地方政府的财政收入受到很大影响.而"土地财政"的顽疾若难以改变,地方政府未来坚持限购从严将面临很大挑战.
中国房产信息集团数据显示,2012年1月,十大重点城市的土地成交总占地面积为499.65万平方米,同比下跌54.23%,总金额为252.12亿元人民币,同比下跌58.52%.
"现在房地产调控成了中央政府和地方政府的博弈手段,"中国国家发改委投资研究所研究员张汉亚稍早在一论坛上表示.
全国工商联房地产商会等组建的"REICO"工作室发布报告即指出,中国房地产之所以成为"国民经济的毒瘤、癌症",并非偶然,它折射和反映出的宏观经济体制中的"深层次的体制性、机制性矛盾".
"如果我们始终不愿去面对并认真解决'土地供给管制'和'低利率管制'这种症结性问题,那麽我们将不得不面对房价反复高涨,政府反复调控的局面,""REICO"工作室博士岳国强表示.
所谓土地财政,是指一些地方政府依靠出让土地使用权的收入来维持地方财政支出.以2010年为例,土地出让收入占地方财政收入比重高达逾70%.
中国指数研究院数据显示,2011年全国130个城市土地出让金总额为18,634.4亿元,同比减少13%.
**地方松绑或将继续**
去年底以来,中国住建部及央行先後释放出要满足首套房贷需求的信号,这给了地方政府微调限购政策的希望,不断在试探中央调控的底线.而未来这场博弈或远远没有结束.
"地方政策微调难以动摇国家进行房地产调控的决心和方向...但地方政府和中央政府的博弈将贯穿到整个调控始终,"首创置业(2868.HK)董事长刘晓光表示.
刘晓光分析称,目前一些地方限购政策微调被叫停的原因,主要是怕带动更多的城市效仿,涉及宏观大局问题.
但他预计,未来政策的微调肯定会出现,一方面是由於中国地产形势已发生巨大变化,很多刚性需求需要保护;同时此前出台的"一刀切"的调控政策肯定会出现地区差异性,亦会出现差异性调整.
中国央行在2月初明确表示,2012年将加大对保障性安居工程和普通商品住房建设的支持力度,满足首次购房家庭的贷款需求.此举为央行在住建部之後再次表态将满足首套房贷需求.
在谈及地方政府是否会再出台松绑政策时,华远地产股份有限公司董事长任志强表示,"两会之後大家可能会趁你不注意时候再做点啥,两会之前肯定是为了两会的稳定."(完)
--审校 黄凯
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
美国总统特朗普正在争取将美国军费开支提高9%，并称此举是“有历史意义的”，即便美国已逐步结束了在伊拉克和阿富汗的主要战事且仍是全球军事实力最强的国家。白宫一名预算官员表示，特朗普在其首份预算提案中，将要求国会把下一财年的国防部开支提高540亿美元，并将非国防开支削减540亿美元，包括大幅缩减对外援助。
路透香港/巴塞罗那2月28日 - 中国华为技术有限公司的员工有可能面临裁员，此前公司内部备忘录强调了提高获利的强大压力。而且有一位高层称，旗舰智能手机业务未能达到内部获利目标。
路透北京2月28日 - 政策消息人士表示，中国计划将2017年广义货币供应量(M2)增幅设定在12%左右，略低于去年的目标，暗示政府在维持经济增长之际也将努力控制债务风险。