市场回调仍是主基调 继续落实限购等政策措施--住建部

路透北京5月17日电---中国住房和城乡建设部周四称,当前整个房地产市场朝着调控的预期方向在发展,近期市场回调还将是发展的主基调,下一步将继续落实好包括住房限购在内的各项抑制投资、投机性需求的政策措施.

住建部房地产市场监管司副司长张小宏在中国网在线访谈时并称,地方政府要适应市场"退烧"以後正常的土地出让收入、住房成交量和房地产相关税收,逐步减少对房地产业的依赖;同时还要采取措施保证市场的稳定供应.

"我们要对投资、投机需求继续保持高压态势,打消其通过房地产投资实现财富快速增值的目的.这样能使住房逐步回归到居住的基本属性,"张小宏表示.

他并指出,新开工出现负增长,值得警惕和关注,下一阶段保持一定的供应量是很重要的任务.

在持续严厉调控政策下,目前中国楼市多项指标均出现大幅下滑.路透根据国家统计局数据测算,4月房地产开发投资同比增长9.2%,为逾两年以来新低;同期新开工面积同下降14.6%,为今年以来连续第二月下跌.

此外,住建部住房保障司副司长张学勤在同一访谈中称,今年保障房总的施工规模在1,700万套左右,总体资金需求量较大,特别是中西部地区,筹集资金会比较困难.

"我想说今年的资金压力是比较大的,但是,只要严格贯彻了中央的有关政策,资金落实还是有积极希望的,"张学勤表示.

中国去年开工1,000万套保障性住房,大部分要在今年继续施工,今年计划新开工700万套,基本建成500万套以上,竣工量要高於去年.(完)

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--发稿 邵晓忆; 审校 张喜良

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