中国住建部专家称部分城市限购放开的方向没错--上证报

路透北京5月22日 - 在楼市调整压力之下，中国部分城市的限购政策已有松动，上海证券报周四援引住房和城乡建设部专家称，这一方向没错。

稍早南方周末在报导中提及，住建部多位人士确认，除北上广深之外，其它城市的限购政策可以自行调节，尤其是库存过大的地方，但不会明确发文。

对此，住建部政策研究中心住宅与房地产产业处处长赵路兴向上证报表示，这个方向没错。

今年以来中国房地产业高位回调，地区分化加剧，部分城市承受高库存压力，据链家地产市场研究部统计，从二季度初开始，截至目前，地方政府出台宽松调控政策的已有宁波、无锡、杭州萧山、天津滨海、铜陵、郑州、扬州七个城市。另外，天津、广州南沙、佛山高明、常州和福建也都传出过调控松动的传闻。

链家称，根据明确出台楼市松绑政策城市看，当前楼市宽松的调整方向主要有限购部分放宽、住房贷款放松、降低房企资金压力三个方面。政策调整的城市所在，除郑州和天津外，都处于“长三角”辐射区域。

国家统计局刚刚公布的房地产运行数据和70大中城市房价指数也显示，全国市场整体回落的压力仍然存在。链家地产市场研究部张旭认为，如果市场继续下行，仍会有需求低迷的城市加入调控放松的阵营。但是短期内，限购政策不会取消，信贷环境较难有明显改善，在这两项关键政策的制约下，地方政府的微刺激政策或难有较好的效果。

她并指出，今年市场下行的趋势由三四线城市向一线城市蔓延，即使需求旺盛的北京、上海依然也没有逃出观望浓厚所导致的市场降温。

然而从分化调控的角度看，一线城市还不会出台放松性政策，一方面，一线城市需求庞大，价格潜在上升趋势依然存在；另一方面，一线城市库存水平依然保持在相对合理的状态，二手房房客源水平当前仍旧处于偏紧状态。

住建部副部长齐骥已在两会（全国政协和人大会议）期间表示将对房地产市场进行分类指导，即对一线城市继续增加供应，遏制投资投机性需求，限购政策不退出；对于库存比较高的城市要控制住宅用地规模，调整新建商品住房上市结构，通过必要的积极手段支持当地居民合理住房需求，消化库存。(完)

(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。