中国确保东部沿海落实地产调控政策--官员

香港机构投资者去年从传统基金撤资204亿美元--研究公司eVestment
路透香港3月1日 - 研究公司eVestment周三发布的数据显示，香港的机构投资者于2016年从传统基金撤资204亿美元，较前一年多出近七成。
路透北京6月25日电---中国国家土地督察机构官员近日强调,要确保东部沿海城市落实房地产调控政策,同时确保地方政府保障性住房用地供应.
"东部沿海城市是房地产调控的重中之重,确保中央房地产调控政策不打折扣落实,确保地方政府保障性住房用地不打折扣落地,是一项丝毫不能放松的任务,"新华社周日晚间报导引述国家土地督察上海局局长高向军称.
他并指出,东部沿海地区耕地後备资源十分贫乏,目前在推进产业结构调整和转移的过程中,用地压力并没有丝毫减轻.
包括住建部、央行和发改委等多部委近期多次喊话,称房地产调控要进一步巩固成果,同时要严格执行差别化住房信贷、税收政策和住房限购等措施.国内A股地产板块近来亦随之出现冲高回落态势.
中国房地产调控继续显效,5月房价连续第三个月同比下跌.但同时受政策放松预期和地方政府微调影响,房价上涨预期升温,带动销售显现回暖迹象.(完)
--发稿 李然; 审校 乔艳红
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