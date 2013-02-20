中国喊话楼市 加强政策落实为主调

* 国务院常务会议再度强调房地产调控,但未继续加力

* 市场普遍认为严格执行现有政策是主基调

* 重提新建商品房价格控制目标

* 分化加剧,房价上涨过快地区或出台调控细则

发稿 北京中文部; 撰写 宿泱韫

路透北京2月20日 - 面对去年底以来中国部分城市楼市"量价齐升"的情况,国务院周三强调,坚决抑制投机投资性购房,严格执行商品住房限购措施,并扩大个人住房房产税改革试点范围.业界解读认为,中央此次喊话意在加强政策落实,并突出政策的针对性,房价上涨过快的城市很可能接下来会有调控细则出台.

业内人士普遍认为,国务院常务会议此次有关房地产的表态,较市场预期的力度弱;就现状来看,房价上涨主要出现在一二线城市,并没有出现全国性的房价普涨,而且也需考虑经济下行时的承受力,所以调控没有继续加力也在情理之中.

"形势所逼,不喊一嗓子不行,但真正有力度的,我还看不出来.但接下来肯定有些房价上涨的城市,比如北京、上海,会出台具体措施来落实最高要求."申银万国首席宏观分析师李慧勇表示.

知名经济学家邱晓华则指出,市场此前预期可能会严格控制二套房贷等,但从出台的内容看力度并不如市场预期的那么重,实质内容也与以往相差不多,更多是强调房地产调控的基调不会改变,明确扩大房产税试点范围.更多地是表明了政府对房地产调控的一种姿态,"对市场有影响但不大."

一位接近住建部的官员表示,与以往相比,此次对限购方面更强调按统一要求完善限购措施,而不是以前由地方政府自行决定.此次提出严格执行商品住房限购措施,已实施限购措施的直辖市、计划单列市和省会城市要在限购区域、限购住房类型、购房资格审查等方面,按统一要求完善限购措施.

中央今年仍坚持房地产调控从紧的基调,中央经济工作会议提出要继续坚持房地产市场调控政策不动摇;中国住房和城乡建设部亦在去年年底表示,2013年要坚定不移地搞好房地产市场调控,首先要继续贯彻落实好既有调控政策.会继续实行限购措施,坚决抑制投机、投资性住房需求,支持合理自住和改善性需求.

"保持房地产政策的连续性和稳定性,严格执行并完善有关措施,促进房地产市场平稳健康发展."国务院常务会议表示.

**重提房价控制目标**

值得注意的是,国务院要求,各省会城市制定并公布年度新建商品房价格控制目标,建立健全考核问责制度;增加普通商品住房及用地供应,2013年住房用地供应总量原则上不低于过去五年平均实际供应量.

上述接近住建部的官员认为,此次增加了各地对房价调控目标的设定,去年因为房价下行,没有提出具体的目标,但今年房价上涨,因此明确地方政府要提出具体的目标.

中国此前一次要求各省市设定房价调控目标是在2011年.

浙商证券分析师郭磊则指出,本周将公布70个大中城市房价数据,本身就是个时间窗口,但房产税还没有具体实施方案出台,说明政府还是以稳定为主.如果最近没出房产税等细节性措施,那下个时间窗口应该就到"两会"(全国人大和政协会议)之后了.

他并认为,从目前看,会议内容不会立刻对供求端产生比较直接的影响,所以整个力度还不算大.

中国楼市年底以来整体回暖,一线和部分二线城市"量价齐升".中国指数研究院最新数据显示,1月百城新建住宅均价同比继上月转跌为升后延续涨势,环比则八连涨且涨幅进一步扩大,北京、上海等十大城市住宅均价涨幅继续高于全国均值,环比和同比分别涨1.61%和2.84%.

**分化加剧,部分城市或有细则跟进**

今年以来,随着楼市的持续加温,对调控加码的预期也与日俱增.此前就有传言称,目前普遍实施的"二套房首付6成,利率1.1倍"将可能加码为"二套房首付7成,利率1.3倍".但分析人士指出,此次房价上涨已不同于以往的全国性普涨,而是呈现地区差异化.

此次国务院会议也提出,中国正处于城镇化快速发展时期,短期内热点城市和中心城市住房供求紧张格局难以根本改变.

华创证券宏观分析师华中炜称,会议整体还是强调地方政府责任,有所区别对待.从大背景来看,房地产市场是分化的,一二线比较快,三四线比较稳定,因此也没有必要出台全局性措施,"未来部分城市执行会有相应政策,也是应该关注的.比如各地收紧公积金的政策是否会形成潮流."

1月以来,东莞、金华等城市已纷纷出台下调住房公积金贷款额度的通知,引发市场对楼市调控收紧的猜测,并导致地产及相关水泥等板块上日领跌,沪市地产类指数.SSEP收挫4.64%,但今日则小幅反弹0.85%.

"里面值得关注的是以更强的语气提到,对房价上涨过快的城市,要及时采取新措施,并且要扩大个人房产税改革试点范围,说明全国基调不会改,地方会有所动作."申银万国的李慧勇表示.(完)

(审校 张喜良)

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