中国官媒称房地产调控需进一步加强

路透北京6月18日电---人民日报周一援引中国住房和城乡建设部有关人士称,房地产调控要进一步巩固成果,严格执行差别化住房信贷、税收政策和住房限购等措施,同时促进地方政府、开发企业和购房者心态合理回归;业内人士并指出,目前房价不存在大幅反弹的基础.

3月以来,各地楼市成交量持续回暖,大多数降价的项目停止降价,部分项目价格开始反弹.央行连续降低存款准备金率、三年半以来首次降息,对资金紧张的房地产市场是一剂强心针.一些城市微调了楼市政策,甚至在一定程度上放松了调控.

住建部房地产市场监管司副司长张小宏表示,当前仍要坚定不移地加强房地产市场的调控,确保调控政策落到实处,决不让调控出现反复."我们有理由相信,在近一个时期坚持调控和市场回调还将是整个房地产市场发展的主基调".

他认为,目前以自住为目的的真实住房需求还是很大的,开发企业以价换量的空间也是有的.这应该是市场回归正常的表现,不能简单用"回暖"两个字来概括目前的现象.

但报导指出,目前北京部分二手房成交活跃的项目,前期讨价还价空间较大的房源价格反弹迅速,个别小区甚至再现楼市火爆时期"一天一个价"的场面.二手房市场上,只要有性价比稍高的房源,就会出现排队看房甚至加价的情况.

"5月份的成交量肯定不是年内的最高点,回暖还将继续,"报导援引北京中原地产市场研究部总监张大伟表示,只要政府不出台更严厉的调控政策,降息将促使今後一段时间成交量延续前两个月的回暖态势.

**房价不具备大幅反弹基础**

虽然近期成交量大幅反弹令房价止跌明显,且房价底部逐渐被市场确认,不过业内人士认为,房价虽有反弹的风险,却并不存在像2009年一样大幅反弹的可能性.

报导分析称,由於3-5月市场刚性需求的释放,银行可用的贷款额度正在快速减少;其次,限购等行政手段的调控政策依然执行力度很大,开发商的库存也依然偏大,同时未来潜在供应依然处於较高水平,这种供求关系也决定了楼市不存在大幅反弹的基础.

龙湖地产执行董事秦力洪认为,楼市调控并没有出现根本性变化.开发商仍需把去库存、高周转、谨慎投资作为2012年的主旋律.从成交量上看,目前是市场最好的时候,从预期看,房价不存在大幅反弹的基础.

另外,事实上,在中央政府层面,房地产调控政策从来没有丝毫要放松的迹象.专家指出,房地产调控的任务还没有完成,房价还没有回到合理价位,在这种情况下,房地产调控不能放松.

张小宏亦强调,要努力促进三个"合理回归".一是促进地方政府心态的回归,逐步减少对房地产业的依赖;二是促进开发企业心态的回归,回归到售价与投入和合理的利润相匹配;三是促进购房者心态的回归,一方面要保证居民合理的自住性需求,另一方面要对投资、投机需求继续保持高压态势.

今年初,有关部门负责人多次强调,将密切关注房地产市场的变化趋势,并积极研究储备政策.一旦房价出现反弹,将可能出台更严厉的调控政策.针对一些地方政府可能以稳增长的名义放松楼市调控,住建部亦称将及时予以制止或纠正.

路透根据最新公布的数据测算,5月70个大中城市新建住宅销售价格同比下降1.5%,为路透去年初开始测算该加权指数以来连续第三月出现下跌.4月为同比下降1.2%.(完)

--发稿 尹嫄婷; 审校 张喜良

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