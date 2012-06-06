住建部：将及时制止或纠正地方出台放松抑制不合理购房政策

5月25日，中国陕西省西安市的新建住宅和邻近住宅工地。 REUTERS/Rooney Chen

路透北京6月6日电---中国住房城乡建设部表示,将坚持房地产市场调控政策不动摇,并将密切关注各地执行情况,及时制止或纠正地方出台放松抑制不合理购房政策.

新华社周二援引住建部新闻发言人称,当前各地要严格执行差别化住房信贷、税收政策和住房限购等措施,巩固调控成果.

其中,一方面要落实好对居民家庭购买首套普通自住房的信贷支持和税收优惠政策;另一方面,要严格执行商业性个人住房贷款的二套房认定标准、首付款比例、贷款利率和三套及以上住房停贷政策,坚决遏制投机投资性购房需求.

同时,住建部要求各地切实增加中小套型普通住房及其用地供应,鼓励和引导开发企业将已批未建或具备条件的在建大套型、高档住房项目转化为中小套型普通商品住房项目,满足居民合理住房需求.

此外,对於近期少数地方因降价引发的一些矛盾纠纷问题,住建部要求各地要依法依规,妥善解决;对於打砸售楼处等违法行为,要及时采取措施果断处理.

中国这场"史上最严"的房地产调控已持续两年,房地产业成交陷入低谷,原本坚挺的房价已出现松动.据中国指数研究院统计,5月全国百城住宅平均价格同比连续第二个月下跌,且降幅扩大;环比则连续九个月下降.

不过,中国经济增速持续放缓带来的保增长压力,令房地产稳定经济的作用得以凸显.市场预计尽管在调控方向上不会有根本改变,但在调控措施上将进一步差异化支持刚性需求.(完)

--发稿 苏丹; 审校 黄凯

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