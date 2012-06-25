中国应建立以税负为主导的房地产调控长效机制--国家信息中心

香港机构投资者去年从传统基金撤资204亿美元--研究公司eVestment
路透香港3月1日 - 研究公司eVestment周三发布的数据显示，香港的机构投资者于2016年从传统基金撤资204亿美元，较前一年多出近七成。
路透北京6月25日电---国家信息中心周一发布报告称,2012年是中国房地产从调控周期进入制度建设周期的最佳时间窗口,应抓住房价回调的时机,加快建立合理税负为主导的房地产调控长效机制,将房地产调控由"行政高压"模式切换为"制度规范与行政监管相结合"的新模式.
国信中心刊登在中国证券报上的报告建议,在土地制度、税收制度和防止房地产暴利的制度建设方面形成完善的制度体系,尤其在税收制度方面,可按照"宽税基、少税种、低税率"的原则,简化税种,消除不合理收费,加强持有环节税收徵收,降低流转税税负水平,以消除不合理税收推动的高房价.
报告称,本轮通过限购和限贷为手段,以遏制投资、投机性需求和房价合理回归为目标的房地产调控,实际上对於很多造成高房价的根本性因素触及不深.目前房价仍然远远高出2009年底调控初期的水平,如果仅靠本轮调控,没有房地产市场机制的完善,很难实现房价合理回归.
"当前在房价没有得到合理的调整之前,政策哪怕只有一点松动都会导致房价疯狂的报复性上涨,虽然交易量不一定跟得上."国信中心报告并称,在促使房价合理回归机制的形成之前,当前调控措施不能松动,否则又会陷入新一轮"空调"之中.
为拽住房价的"缰绳",中国在过去两年左右时间里祭出一连串政策组合拳,包括"限购令"、"问责制"、"房产税"等等,被称之为史上最严厉的楼市调控.
虽然国家统计局最新数据显示,5月房价已经是连续第三个月同比下跌.但同时受政策放松预期和地方政府微调影响,房价上涨预期也在升温,并带动销售显现回暖迹象.
信息中心报告认为,本轮房地产调控没有触及房地产市场源头的土地制度,没有改变地方政府土地财政局面;房地产投融资层面的收缩更多是对於购房者的紧缩,开发商投资门槛未有改变;而且,调控并未涉及到房地产保有环节的税收,限购对由社会分配不公导致的不合理需求不能从根本上遏制.
报告并建议,税收方面,对於多套住房按照扣除一定的人均占有面积後实施阶梯税收,这样可以防止一部分富裕阶层占有多套住房的行为.
中国上海、重庆两市去年已经先行实施房产税试点,上海对超面积新购房徵收房产税,而重庆则对高档商品房试点房产税,既针对增量房,也针对存量房.但目前看来,成效并不是很大.
住建部政策研究中心主任秦虹近期表示,国务院已经明确今年要扩大房产税试点.
信息中心还指出,建立公正的房地产土地出让制度,加大城市土地供给,改革土地出让方式;建立合理的房地产投融资体制,必须对当前的房地产业去贡杆化,借助金融贡杆,提高开发商自有资金比例及贷款利率,尽量鼓励开发商直接集资.
同时,形成合理的社会收入分配制度,以此阻碍当前一些家庭拥有多套住房,把房产当作主要投资品从而推动房价的行为,并尽快开征遗产税和赠与税.(完)
--发稿 宿泱韫;审校 乔艳红
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