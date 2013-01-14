今年房地产用地调控政策不动摇 坚持控总量、稳增量--国土部

徐绍史并称,要加强对闲置土地和各类违规违约用地行为的查处,促进已供土地开发利用,各地要对房地产大企业和大地块名单加强监督并实现制度化、常态化.

在谈到城镇化时,徐绍史表示,要以征地制度改革为重点,推进农村土地管理制度改革,加快城乡统一的土地市场建设.他并要求,要进一步优化城乡用地布局,既要保障城镇化发展合理用地需求,也要防止城市"摊大饼"式外延扩张.同时要统筹新农村建设,切实维护农民土地权益,促进城乡一体化发展.

徐绍史强调,要以城镇新区和旧城改造为重点,围绕统筹解决"地从哪里来、人往哪里去、钱从哪里出",探索建立与户籍、金融等政策相协调的保障和促进城镇化健康发展的土地管理新机制.(完)