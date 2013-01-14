今年房地产用地调控政策不动摇 坚持控总量、稳增量--国土部

海航实业拟向新加坡物流商CWT提全面收购 涉资高至77亿港元
路透香港4月10日 - 从事物业投资及休闲/旅游业务的海航实业集团宣布，拟向仓储及集装箱货运服务供应商CWT Ltd提出要约，收购后者逾6亿股已发行股本，涉资近14亿新加坡元（约76.9亿港元）。
路透北京1月14日 - 中国今年将加强土地宏观调控,国土资源部日前称中国房地产用地调控政策将坚持不动摇,对大企业大地块监督将常态化,并强调普通商品住房用地供应要确保不低于过去5年年均实际供应.
新华社周五引述国土资源部部长徐绍史称,2013年将加强和改善土地宏观调控,坚持控总量、稳增量、挤存量、放流量,进一步拓展建设用地新空间,保持土地市场平稳运行.
徐绍史并称,要加强对闲置土地和各类违规违约用地行为的查处,促进已供土地开发利用,各地要对房地产大企业和大地块名单加强监督并实现制度化、常态化.
在谈到城镇化时,徐绍史表示,要以征地制度改革为重点,推进农村土地管理制度改革,加快城乡统一的土地市场建设.他并要求,要进一步优化城乡用地布局,既要保障城镇化发展合理用地需求,也要防止城市"摊大饼"式外延扩张.同时要统筹新农村建设,切实维护农民土地权益,促进城乡一体化发展.
徐绍史强调,要以城镇新区和旧城改造为重点,围绕统筹解决"地从哪里来、人往哪里去、钱从哪里出",探索建立与户籍、金融等政策相协调的保障和促进城镇化健康发展的土地管理新机制.(完)
(发稿 赵红梅；审校 黄凯)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透香港4月10日 - 从事物业投资及休闲/旅游业务的海航实业集团宣布，拟向仓储及集装箱货运服务供应商CWT Ltd提出要约，收购后者逾6亿股已发行股本，涉资近14亿新加坡元（约76.9亿港元）。
路透香港4月10日 - 以市值计亚洲最大房地产基金--领展房地产投资信托基金宣布，将以约40.6亿元人民币的初步代价，收购一项位于广州的购物商场项目，为公司在内地的第三项投资物业。
路透北京4月10日 - 中国国务院总理李克强近日称，要严防金融风险和腐败，积极稳妥推进金融监管体制改革，增强监管合力；要强化金融机构内部控制，保持监管高压态势，坚决治理金融市场乱象,严厉打击银行违规授信、证券市场内幕交易和利益输送、保险公司套取费用等违法违规行为。