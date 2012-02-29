中国房地产调控政策未对症下药--商会报告

中国全国工商联房地产商会周三发布报告称，2003年以来中国的房地产调控政策始终未能对症下药，房价上涨过快的症结在於土地供给制度、宽松的货币环境及低利率管制。

*楼市调控政策始终未对症下药

*症结在土地制度及货币环境

*保障房不应成为普遍福利

路透北京2月29日电---中国全国工商联房地产商会周三发布报告称,2003年以来中国的房地产调控政策始终未能对症下药,房价上涨过快的症结在於土地供给制度、宽松的货币环境及低利率管制.

由该商会及中国城市房地产开发商策略联盟组建的"REICO工作室"报告并称,现行住房保障体系设计缺乏内在逻辑性和清晰目标,有将基本保障功能泛化为普遍、普惠的社会福利倾向,难以长期支付.

报告指出,中国住宅市场房价过快上涨的直接原因是供不应求的市场格局,而深层次症结在於政府垄断的土地供给制度持续约束供给增长,而宽松的货币环境和低利率管制则持续激励住房需求.

"2003-2011年的房地产宏观调控政策始终未能触及这个要害症结,使我们不得不反复地面对房价过快上涨和反复调控的窘境,"REICO工作室博士岳国强在发布会上表示.

报告建议,应通过利率调整节制价格涨幅,伴随国民经济增长、人均收入增长平稳吸收的方式来使房价涨幅出现"市场内生的回落",而不是"外部强制的回落".

2012年中国楼市调控效果进一步显现.1月70个大中城市新建住宅房价环比均出现停涨,同比涨幅亦大幅放缓.

**保障房不应成为普遍福利**

REICO报告称,中国现行的保障房政策体系执行效果及可持续性令人担忧,应参考"低保"制度建设思路,重新筹划住房保障制度.

报告分析称,目前保障房制度未能坚持"满足基本住房需求"的原则,迎合了形形色色所谓"夹心层"的诉求,未能集中资源,满足最困难群体的基本需求,这丧失了保障制度的公正性及有效性,亦难以长期支付.

"其作为长期制度性安排,有可能为未来埋下隐患,长期执行无法保证可持续性,"报告称.

中国计划在"十二五"(2011-2015年)期间新建保障性住房3,600万套,大约是过去10年建设规模的两倍.住房和城乡建设部此前提出,2012年保障房确定新开工建设700万套以上,基本建成500万套以上,竣工量要高於去年.(完)

--发稿 邵晓忆; 审校 张喜良

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