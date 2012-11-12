住建部长：房地产调控至少目前不会放松（更新版）

人民币中间价定价机制微调 缩减一篮子货币汇率计算时段--消息
路透北京2月20日 - 三位消息人士周一透露，中国外汇交易中心从今日起对人民币兑美元中间价定价机制进行微调，缩减一篮子货币汇率计算时段，从原来的24小时改为15小时，即从下午4:30开始计算到早上7:30，以更好反应市场变化，亦可防止日内投机“中间价模型和收盘价价差”行为。
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* 明年保障房建设有可能在600万套左右
* 房地产调控政策至少目前不会放松
* 预防保障房建设中出现腐败问题
路透北京11月12日电---中国住房城乡建设部部长姜伟新周一表示,明年中国保障房建设有可能在600万套左右.房地产调控政策至少目前还不会放松.
他在十八大期间举行的新闻发布会上表示,根据十二五规划,五年建设3,600万套,去年1,000万套,今年开工700万套,明年开工数目正在研究中.
"明年不低於500万套,高於多少正在商量,有可能在600万套左右."姜伟新称.
至于如何预防大规模保障房建设中可能出现"大楼建起来,干部倒下去"的腐败情况,姜伟新称,目前还没有发生因为保障房建设资金而倒了一批干部的情况,但出现了保障房建设中的质量问题."目前没有不等於以後没有,会关注相关问题."
1-10月份,中国城镇保障性安居工程新开工722万套,基本建成505万套,完成投资10,800亿元人民币,基本完成年初既定目标.
住建部的新闻稿也提到,下一步,坚定不移地做好房地产市场调控工作,不断完善政策体系,抑制投资,投机性购房需求,支持居民合理自主性需要,巩固调控成果,促进房地产市场平稳健康发展.(完)
--发稿 沈燕/宿泱蕴; 审校 黄凯
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