中国房地产调控阴霾下旅游地产风景尚好

* 消费升级、旅游升级的东风渐劲

* 吸引诸多房企涌入布局

* 消费前景看好

* 短期亦面临资金考验

作者 邵晓忆

路透北京5月23日电---浙江杭州退休的付先生3月份刚刚在福建东山岛购买了一套公寓:海景房、不限购以及价格相对便宜,都是他出手的理由.

"那边旅游很好,还可以过一个温暖的冬天,身边很多退休朋友都买了,"他笑呵呵地说.

和正经历调控"阵痛"的中国普通商品住宅市场不同,旅游地产借着消费升级、"休闲旅游"渐劲的东风,夺得消费者青睐目光同时,亦吸引着众多房企争相涌入.

"国家对地产打压,但对消费很支持.很多地产商头脑看得远的,都在转型做旅游地产,"民营地产企业--中坤投资集团副总裁谢勇表示.中坤为国内起步较早的旅游地产企业,因冰岛购地计划而声名鹊起.

他指出,随着居民对旅游休闲度假需求增加,旅游地产的发展前景看好,二、三线城市仍有很大的市场空间.

随着中国政府对旅游业战略性支柱产业的定位、鼓励居民消费以拉动内需等一系列政策的出台,看到旅游地产巨大潜力的开发商纷纷圈地以占领日益稀缺景区资源.

正着力开发建设北戴河一大型旅游度假综合项目的北京国华置业董事长房超就说,"中国现在凡是有较好资源地区,交通方便、有条件发展旅游产业的地区几乎都有旅游地产在参与."房超同时亦担任中国房地产业协会商业和旅游地产专业委员会主任.

旅游地产,通常是指依托于公众认可度较高的旅游资源或人造娱乐社区,开发相应的度假村、酒店、别墅等项目,目前较为普遍的是综合体开发模式,包括度假酒店集群、休闲项目、主题公园、景区住宅等.

中信建投报告显示,截至2010年底,国内已有超过50家房企涉足旅游地产,涉及项目金额超过3,000亿元人民币.目前从事旅游地产的代表企业包括华侨城(000069.SZ)、大连万达集团以及中弘地产(000979.SZ)等.

**消费前景看好**

随着中国人均收入水平的提高,消费者的旅游需求逐步升级,已由过去的观光游升级到休闲度假旅游,旅游地产的发展潜力日渐突显,或为房企持续发展的"蓝海".

"总体来看,随着居民收入的提高,他们参与性消费需求会增加,尤其是旅游这块大的趋势向好.这个需求对於旅游地产肯定是一个好的刺激,"DTZ戴德梁行华南及华西区研究部主管张晓端表示.

北京一家国企公司已退休的鲁总今年4月才完成其在海南的房屋装修."海南的冬天不冷,对我们这些年纪大的人买一套60多平方米的旅游地产很合适."鲁总称.

他并提到,其在海南购买的房屋产权归本人所有,由开发商代管物业和出租事宜,本人不使用时可由开发商当做酒店出租,并有租金收入,一举两得.

海南旅游地产项目早已星罗棋布,万科(000002.SZ)、雅居乐(3383.HK)、绿城(3900.HK)等诸多大型开发商均已进驻海南市场.而这亦只是冰山一角,长白山、云南西双版纳、以及山东烟台都不乏旅游地产的身影,动辄吸引着上千亿的投资资金.

"现在各行各业都想做旅游地产,很多比我们下手还早,像海南,我们去晚了,他们去了把好地方都占了,"北京一家意欲拓展旅游地产的民营房企高层表示.

以龙湖地产(0960.HK)为例,其在近几年开始涉足旅游地产,在环渤海区域的山东烟台与云南江川圈得千亩土地.其中烟台的度假项目,在去年实现30亿元人民币的合同销售额,名列当地市场第一.

根据正式发布的中国旅游业"十二五"(2011-2015年)发展规划纲要,中国旅游业总收入到2015年将达2.5万亿元,年均增长率为10%;旅游业增加值占全国GDP的比重将提高到4.5%,旅游消费相当於居民消费总量的比例达到10%.

**短期亦面临资金考验**

然而,在当前楼市调控大环境且资金偏紧的情况下,以改善或投资型需求为目标客户的旅游地产项目难免受到调控影响.旅游地产亦面临不小的资金压力,如何加快销售,平衡持有物业的现金流并获取盈利,是开发商普遍面临的难题.

"调控之後,我们看到整个市场成交非常的淡.而且去年一系列调控对开发商在资金层面的影响其实非常大.我们看到旅游地产实质性推动的,现在来看并不是特别的多,"DTZ戴德梁行张晓端称.

而且,与纯住宅开发经营不同的是,旅游地产往往涉及的项目体量较大且投资周期长,这无疑也考验着开发商的能力.

中坤投资副总裁谢勇就说,并非所有住宅开发商都能成功转型.旅游度假地产需要开发商长期投入持有经营,需要的是"耐得住寂寞"的企业,急功近利的心态很难做的专业和长久.

中坤今年计划重点推进云南普洱一度假项目的前期准备工作.该项目中坤计划投资100亿元,规划可选面积达60平方公里,项目建设期料长达十年,投资总额达500亿元.

此外,由於旅游地产项目很多为地方政府招商引资项目,通常会涉及到大宗土地的开发,土地价格亦相对便宜,这为借开发旅游地产而大肆圈地提供了可能.

业内人士指出,目前不少的开发商仍是以"钓鱼式"的赚快钱模式开发旅游地产,无视对旅游资源的持久保护及建设,过於短视的经营不利於行业长久健康发展.

"我们接洽过一些项目,前期构想是好的,但回到盈利及利润最大化的层面来讲,可能就会有很多的限制,很多到最後变成了一个旅游地产的噱头,实际上就是一个住宅或其他项目,"张晓端表示.(完)

--审校 乔艳红

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