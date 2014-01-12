国土部：将加快组建不动产登记局 开展不动产统一登记

路透上海1月11日 -中国国土资源部副部长徐德明表示，国土部将协调有关部门建立部际联席会议制度，加快组建不动产登记局，开展不动产统一登记。

新华社周日引述徐德明在全国国土资源工作会上的讲话指出，不动产统一登记是国土资源管理的一项新职能。建立实施以土地为核心的不动产统一登记制度，是中国产权管理体制机制的重大改革。

报导称，今年中国将出台不动产统一登记条例，为全面开展不动产统一登记提供法规依据。国土部及有关部门将建立统一登记信息平台，制定统一登记簿证。逐步以全国土地登记信息动态监管查询系统为基础，整合推进不动产统一登记信息管理基础平台和查询服务系统建设，推进信息共享。

此外，进一步加快农村地籍调查和农村土地确权登记颁证，完善确权政策，落实所有者和使用者的土地权益，与不动产统一登记做好衔接，同时积极推进农村土地产权制度改革，引导土地股份制改革。

徐德明强调，不动产统一登记，具体工作主要在地方，特别是市、县一级，当前要努力争取将不动产统一登记工作纳入地方政府机构改革和职能转变工作重点，做好省、市、县的职责整合和机构设置工作。

去年11月的国务院常务会议指出，将建立不动产登记信息管理基础平台，实现不动产审批、交易和登记信息在有关部门间依法依规互通共享。推动建立不动产登记信息依法公开查询系统，保证不动产交易安全。（完）

(发稿 边竞; 审校 曾祥进)

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