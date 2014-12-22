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路透中文国际短讯 | 2014年 12月 22日 星期一 14:50 BJT

中国国务院发布不动产登记暂行条例

在中国酝酿已久，且被学界视为反腐利器和为房产税铺路的不动产登记暂行条例终于出炉。中国国务院周一发布不动产登记暂行条例，明确不动产登记机构应当按照国务院国土资源主管部门的规定设立统一的不动产登记簿，并自2015年3月1日起施行。路透
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