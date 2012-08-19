房地产调控督查发现存在放松限购条件等问题

路透北京8月18日电---针对中国房地产市场调控工作督查情况,新华网周五晚发表综述文章称,督查中发现个别地区存在放松限购条件等问题,并强调各地不得以任何理由变相放松调控.

今年7月下旬至8月上旬,国务院派出八个督察组,对北京、上海、湖南、辽宁等16省市贯彻落实房地产调控政策措施情况进行督促检查.此举进一步表明中央坚持房地产市场调控的决心.

新华网称,总体而言房地产调控政策措施得到较好落实,但也发现一些"需要特别关注"的问题.其中包括,个别地方存在通过放松限购条件、发放购房补贴等方式,刺激住房消费的苗头.

此外,近期一些城市房价环比出现上涨,导致市场预期发生变化,稳定房价的压力加大;部分城市今年上半年住房用地供应计划完成率较低,甚至不到10%;一些地区尚未建立预售资金监管制度.

国家统计局周六公布的最新房价数据就凸显调控任务之艰巨.70个大中城市7月房价同比连续第五个月下跌,但环比继6月持平後,略微上升0.1%.

新华综述称,对执行调控政策不力、放松调控政策的地区要实行问责.国务院各有关部门将在此次督查的基础上,深入研究并完善房地产市场调控政策,巩固房地产市场调控成果.

针对上述发现的问题,督查组已提出明确整改意见.要求出现放松调控政策苗头的地区立即予以纠正,并强调各地不得以任何理由变相放松调控.

同时,要求各地进一步完善土地供应管理,提高住房用地供应计划完成率,稳定普通商品住房用地供应量;加大市场监管力度,严格预售许可管理,全面实施预售资金监管制度.(完)

--发稿 宿泱韫; 审校 张喜良

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