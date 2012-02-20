中国房价“过快上涨”已遏制 “合理回归”须加力--新华

新华社周一发表文章称，中国房地产市场正进一步向调控预期的方向变化，房价''过快上涨''已得到遏制，但''合理回归''仍须加力。

路透北京2月20日电---新华社周一发表文章称,中国房地产市场正进一步向调控预期的方向变化,房价"过快上涨"已得到遏制,但"合理回归"仍须加力.

新华视点文章并援引有关专家称,当前各级政府应凝聚楼市调控共识,防止"变相宽松";同时需加快保障房、房产税、个人购房信息平台等制度建设,避免未来房价再次出现"大起大落".

对於近日地方出现"为限价令松绑"的现象,中国房地产研究会副会长顾云昌表示,这些新情况出现,说明房地产调控已进入非常关键的时期,只能坚守、不能後退,如果松动,就有可能前功尽弃.

但顾云昌亦提醒,随着楼市调控持续深入,各级政府和房企、银行、中介等多方博弈会加剧,调控将面临更大考验.

报导并援引部分业内人士提出,如果楼市过度下行,也会带来不容忽视的影响.

"土地出让金收益中,用於保障房建设的有10%, 用於教育的有10%,用於农田水利的有10%,目前许多政策设计本身就对土地市场形成了很高的依赖度.如果土地市场长期偏冷,地方的财政压力就会非常大,"长三角地区一位地方官员称.

与此同时,一些开发商正考虑顺应调控要求,调整产品结构和销售策略.复地集团董事长张华称,今年将进一步加大中小套型普通商品房销售比重,并通过价格调整加快"跑量".

从近日一些地方尝试给楼市"松绑"均被叫停显示出,中国的房地产调控将会继续.芜湖市稍早出台微调政策,购自住普通商品房免契税获补贴,但随後宣布微调政策暂缓执行.

同时,去年四季度至今,已有10多个城市及部门在住房标准、公积金、土地等多方面对楼市政策作出"微调".除天津外,北京、上海、武汉等多个城市均已调整普通住房价格标准;合肥、南京等城市提高公积金贷款额度.(完)

--发稿 邵晓忆; 审校 黄凯

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