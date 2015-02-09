绿地集团在美英澳韩建立商品采购中心 布局零售全产业链

众安科技发布国内首个基于区块链和人工智能的云服务平台
路透上海5月10日 - 区块链等前沿技术的应用正在中国加速应用。国内首个互联网保险公司众安保险的科技子公司--众安科技近日发布国内首个基于区块链和人工智能等技术的云服务平台--安链云，并推出一系列产品，推动区块链和人工智能等应用在国内进一步落地。
路透上海2月9日 - 中国最大房地产企业--绿地集团正加大新业务拓展力度，公司周日宣布组建全球直销中心及在美国、英国、澳大利亚和韩国建立海外直接采购中心，启动公司零售全产业链的布局。
公司新闻稿指出，与传统零售企业不同，绿地全面进军“大消费”领域，将连接从自产、直采到直销的全产业链，同时构筑线上线下的全渠道，建立全球商品进口网络和资源，真正实现“全球资源，中国市场”。
绿地还计划陆续投资收购一批优质海外企业，包括食品企业、日用品企业等，并根据国内市场需求调整，形成海外资源获取平台。在直接采购方面，绿地将通过设立在全球各地的海外直采中心，建立全球采购海外优质商品的直接通道，有效确保进口商品达到1.5万种以上、占比超过80%，构筑价格和差异化优势。
新闻稿指出，未来，绿地“大消费”战略将进一步在零售全产业链布局层面打通线上线下，实现全渠道发展和涵盖物流仓储、商品进出口的全球布局，利用全球资源服务国内市场。
绿地集团已提出未来五年打造三大产业集群，即房地产为核心的城市综合开发产业集群、消费及生产性服务业产业集群和金融投资产业集群，大消费无疑是该集团未来重要的业务爆发点。
随着中国经济快速发展和居民收入提高，消费层级正逐步提高，例如沿海发达地区已有更多投资者将商品采购转向全球市场，海淘成为时尚名词。
绿地集团借壳地产公司金丰投资(600606.SS)方案去年3月公布，金丰投资拟通过资产置换和发行股份购买资产方式进行重组，拟注入绿地集团100%股权，资产预估值达655亿元人民币。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
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路透香港5月10日 - 亚洲最大上市交易所--香港交易及结算所有限公司（港交所）周三公布今年首季净利同比增长20%，好于市场预期，主要得益于股市交投增加；该股午盘升幅随即扩大。
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