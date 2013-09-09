违规出售保障性住房和挪用棚改资金问题突出--审计署

路透北京9月9日 - 棚户区改造工程涉及亿万资金，中国审计署称，自2008年棚改工程启动以来就连续跟踪审计，发现违规出售保障性住房、违规用于拆迁周转、以及挪用棚改资金等问题比较突出。

审计署社会保障审计司司长陈太辉周一接受新华社专访时并称，审计还发现有一些不符合保障条件的家庭违规享受或重复享受相关保障待遇的问题。

“一些项目代建企业等单位违规出售保障性住房，一些住房被有关单位、个人违规用于拆迁周转、转借出租等，”陈太辉称。

他并举例指出，兰州国资投资（控股）建设有限公司就违规将棚户区改造项目余量房6,623套自行对外出售；福建省南平市松溪县相关部门审核把关不严，致使三户不符合条件的对象违规获得了农垦棚户区改造住房。

此外，还有一些项目或单位挪用棚户区改造工程专项资金，用于归还贷款、对外投资、征地拆迁以及单位资金周转等项目支出。譬如陕西省太白林业局、长青林业局挪用林业棚户区改造资金349.4万元人民币发放单位职工工资。

还有部分项目未办理建设用地规划许可等手续用地，有的项目将建设用地用于商业开发等其他用途。如辽宁省沈阳市沈北新区中央下放煤矿棚户区改造项目建设用地未批先用115.82亩，其中耕地7.87亩。

据陈太辉介绍，2008-2012年五年间，全国累计开工改造各类棚户区1,260万户，安排各类棚改补助资金1,500多亿元。至2012年底，80.47%的市县实施了棚户区改造，棚户区改造后人均居住面积比改造前增长30%。

近期，中央做出重大决策，未来五年继续投入大量财政资金，再改造1,000万套棚户区住房。陈太辉称，“将组织全国各级审计机关对包括各类棚户区改造在内的城镇保障性安居工程继续实施跟踪审计。”(完)

(发稿 乔艳红; 审校 林高丽)

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