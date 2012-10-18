“金九”成色不足 中国楼市调控有望常态化

焦点：中国银行业委外业务加杠杆套利难以为继 更关注资金安全
路透上海2月21日 - 中国央行今年力推去杠杆和完善宏观审慎评估(MPA)框架，令过去几年因宽松货币政策周期和资产荒而爆发式增长的委外业务明显放缓已成定局。银行通过委外加杠杆及期限错配套利的模式难以为继，而比起收益率，资金安全性开始普遍成为银行选择委外投顾首要考量。
* 9月楼市基本持稳
* 调控政策料不会明显松动
* 楼市调控有望常态化
* 大型房企拿地意愿上升
作者 宿泱韫
路透北京10月18日电---在经历年中一波热潮後,中国房地产市场在传统的销售旺季"金九"转趋平静,投资增速亦稳中有降,显示在严厉调控不放松的政策基调下,市场谨慎心态再度浮现.
分析人士认为,考虑到中国经济结构转型的大背景,中央并不会放任房地产再现过去20-30%的高投资增速,未来调控政策仍不会明显放松并有望常态化,以保持目前较为合理的楼市发展.
"目前看政府(对房地产调控政策)并没有明显放松迹象,"易居中国研究总监回建强表示,"中国经济在转型,政府不希望房地产投资所占经济比重过高."
路透根据中国国家统计局周四公布数据测算,9月70个大中城市新建住宅销售价格同比下降1.3%,为连续第七个月同比下跌;环比则略升0.01%,较7,8月0.1%的环比升幅缩窄.
数据并显示,1-9月房地产开发投资增速从1-8月的15.6%小幅回落至15.4%;同期新开工面积则下降8.6%,降幅比上月扩大1.8个百分点.而商品房销售额增幅则自1-8月的2.2%,扩大至2.7%.
"从70个大中城市的房价变化情况看,当前房地产市场总体还是稳定的.房价的变化延续了稳中有降的趋势."国家统计局发言人盛来运在新闻发布会上表示.
中国号称史上最严厉的房地产调控政策已实施近三年.今年上半年为稳增长推出的一系列举措,包括降息降准等货币宽松政策,令市场对房价上涨的预期悄然升温.
不过随着中央一再表态抑制投机投资行为的调控政策不放松,并在年中派出督察组监督各地的调控政策执行情况,房地产市场7,8月火热的场面并没有在"金九银十"重现.
"在经济探底的背景下,货币政策和房地产调控政策仍将延续目前趋势,四季度房地产业仍将向好."中国指数研究院在数据公布後发表报告预期,在推盘量放大的背景下,四季度成交量相比三季度有望继续增长,且由於去年基数较低同比增长也会比较明显,投资开工等指标将稳中趋升.
上海地产类指数.SSEP周四午盘上涨3.28%,远高於沪综指.SSEP1.3%的升幅,龙头房企万科(000002.SZ)涨幅近4%.
**调控政策料持稳**
房地产业上下游波及行业众多,对国民经济有着举足轻重的作用,在2008-09年金融危机时期,房地产投资以20-30%的高速增长,虽令中国经济免于陷入衰退泥沼,但同时也滋生了泡沫,房价一路高攀.为此,中央展开一轮旨在抑制投机和投资行为的房地产调控,并在今年显现政策效果.
业内人士普遍认为,随着三季度经济的筑底企稳,稍早因"稳增长"放宽货币政策进而导致楼市回暖的现象很难再现,中央对调控的态度不会轻易放松.
"房地产投资从超高速增长回落至15%左右,这一速度还是比较适合国情的,且较为可持续."西南证券首席经济学家王剑辉表示.
他认为,目前房地产政策不会有明显松动,但在政策限定下还保持这一增速,是行业比较稳定的增长水平.
中国国务院周三在安排部署四季度经济工作时即强调,要坚定不移地搞好房地产市场调控.严格实施差别化住房信贷、税收政策和住房限购措施,抓紧研究制定符合中国国情、系统配套、科学有效、稳定可预期的房地产市场调控政策体系.推进保障性安居工程建设.加快普通商品住房土地供应,有效增加普通商品房供给.
中国房地产业协会副会长朱中一稍早亦指出,当前房地产调控取得了明显成效,并建议将调控措施常态化,逐步与中长期制度相衔接.
与商品房市场调控相呼应的是,保障房建设则加速进行.今年1-9月,全国城镇保障性安居工程新开工720万套,开工率为97%,基本建成480万套,完成投资9,600亿元人民币.已实现今年全年新开工700万套以上的目标,接近基本建成500万套的计划.
"再出现10年4月或11年1月这种强力的(调控)政策概率不大,更多是从中长期制度性角度去建立可持续的政策.年底有可能会推广房产税."莫尼塔房地产分析师施琪表示.
而据国内媒体此前报导,国家税务总局官员近期透露,房产税下一步扩大试点范围,并逐步建立房地产税制度,房地产税深化可能在年底或明年3月份以後.
**大型房企拿地热情高涨**
尽管"金九银十"成色不足,但期间多地政府推出大量土地出让计划,大型房企竞相拿地,溢价率也一路走高,颇引人瞩目.
据中指院报告,三季度企业拿地热情回升,十大代表企业拿地面积环比增长33%,但同比仍下降7%.万科、龙湖(0960.HK)等品牌房企拿地最为积极.
上海证券地产分析师舒廷飞就近期土地市场热络解释称,主要是由於5-7月销售改善,多数开发商资金压力缓解;加之9月後地方政府土地出让的质和量都有提升.且目前土地出让热点在一线城市,其商住地块本身具有稀缺性,也吸引了有资金实力的大开发商参与.
根据国土资源部土地市场动态监测与监管系统的监测结果,三季度全国土地出让总面积和价款分别为9.02万公顷和7,175亿元,同比分别减少7.2%和15.6%,环比则分别增加30.1%和47.6%,带动前三季度降幅有所减小.
不过,对於三季度出让数据出现回暖迹象,国土资源部专家认为,仅是"底部回升",全面反弹动力不足,处於平稳可控态势.
链家地产市场研究部常清认为,虽然从短期数据来看,土地市场出现回暖,甚至有担心土地市场过热会影响到市场预期,对调控产生不利影响.但是从土地购置开支同比和房企土地储备两个指标的变化来看,土地市场虽然升温,尚未火热,从绝对值来说,整体房企的土地储备还有减小趋势.
但他同时指出,虽然房企在拿地时较为理性,但由於近两年企业大力去库存减少了拿地规模,如今市场已经有所企稳,"预计年底销售压力不大,企业补库存意愿增强,四季度拿地依然会比较积极." (完)
--审校 张喜良
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