上海放宽普通住房标准 内环线以内低于450万元/套

路透北京11月13日 - 中国上海市住房保障和房屋管理局等四部门周四联合通知，将调整上海市可享受优惠政策的普通住房标准，主要体现为成交总价上限的放宽，其中内环线以内低于450万元人民币/套。新标准将自11月20日（下周四）起执行。

通知称，实际成交价格应低于同级别土地上住房平均交易价格1.44倍以下，坐落于内环线与外环线之间的低于310万元/套，外环线以外的低于230万元/套。

而其他可享受优惠政策的普通住房应同时满足的条件则和现行一致，包括：单套建筑面积在140平方米以下；五层以上（含五层）的多高层住房，以及不足五层的老式公寓、新式里弄、旧式里弄等。

2012年开始至今，上海市普通住房标准在成交价格方面的要求是：坐落于内环线以内的低于330万元/套，内环线与外环线之间的低于200万元/套，外环线以外的低于160万元/套。

随着中国房贷政策的松动，北京此前已于10月8日起将普通住宅认定标准放宽，调整后的标准是五环内单价在每平方米39,600元，总价上限为468万元；普通住宅的买卖可以享受契税、营业税等税收优惠政策。

在稳楼市就是稳经济的大背景下，中国央行和银监会9月30日宣布，对拥有一套住房并已结清相应购房贷款的家庭，银行可执行首套房贷款政策。这较以往“认房又认贷”的信贷政策明显松动。（完）

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(发稿 张晓翀；审校)

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