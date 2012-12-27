（更正）上港集团与方兴地产成为年内新地王

(更正:修改文内措辞,以明确该地块已被成功竞得.)

路透上海12月27日 - 中国最大的港口企业--上海国际港务(集团)股份有限公司(600018.SS)公告称,与方兴地产(中国)有限公司(0817.HK)下属全资公司共同斥资56.8亿元人民币,竞得上海海门路55号地块土地使用权.该地块并成为今年国内新地王.周四刊登在上交所的公告并称,董事会同意由双方共同出资组建项目公司,开发该地块,双方投资比例为50%:50%.另据公告,公司本次拿地将作为上海港国际客运中心、国际航运服务中心项目的延伸和拓展项目的土地储备,建成后将与上述项目形成功能互补、互动发展的局面,有利于公司进一步提高股东回报.根据第一财经日报报导,近一个月来各地频现地王,截止12月24日,鲁能地产以46.2亿元夺得田径南开发区天塔道一地块,刷新天津地块出让总价.而本次上港集团与威旺置业联合体56.8亿元,刷新今年全国最贵地块.方兴地产(中国)有限公司是全球500强中国中化集团公司旗下房地产开发业务的旗舰企业,于2007年在香港联合交易所正式上市.(完)

(发稿 刘昕; 审校 曾祥进)

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