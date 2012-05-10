中国房产税年内扩围板上钉钉 限购政策还会继续--专家

路透上海5月10日电---上海证券报周四援引住建部政策研究中心主任秦虹称,国务院已经明确今年要扩大房产税试点,而且控制投资投机、满足刚性需求的调控方向短期内不会变,"限购政策"还会继续.

他表示,扩大房产税试点的具体城市名单、方案还不清楚,落地还取决於地方政府配合.

报导称,财政部会同国税总局、住建部已经对重庆、上海两地进行个人住房徵收房产税试点的效果展开评估,相关工作仍在进行当中.分析人士预计,第二批试点城市在徵收方案上参考"上海模式"的可能性较大.

自去年1月底开始,上海对部分个人住房徵收房产税,徵收范围包括上海市居民家庭在上海市新购且属於该居民家庭第二套及以上的住房和非上海市居民家庭在当地新购的住房.

中国财政部财政科学研究所所长贾康此前表示,监管层对房产税改革的认同度在提升,希望有更多城市加入房产税试点.继上海、重庆首推试点之後,房地产税的推广范围将继续扩大,最有可能跟进的就是类似于广州、南京这样的大城市.

秦虹并称,支持首次置业的需求没有政策风险,但国家对控制投资投机性需求的决心很大,虽然在短时间内有些地方出现需求增加的情况,但房价上涨在政策上是得不到允许的.

江苏省扬州市周二出台政策奖励购房,购房者新购买全装修房可获得所购房屋合同价款0.4-0.6%的奖励.但鉴於中央政府房地产调控立场未变,该地方新政能否实际执行尚存变数.此前佛山、成都等地房产调控松绑措施也都相继被叫停.

中国财政部长谢旭人此前表示,今年将继续推进营业税改征增值税试点,稳步推进房产税改革试点,并进一步研究制定房产保有、交易环节的税收改革方案.(完)

--发稿 周晓峰; 审校 曾祥进

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