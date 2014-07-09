房产税出台还需两三年 对楼市影响不确定--财政部专家

路透北京7月9日 - 中国财政部财政科学研究所副所长刘尚希表示，房产税改革是立法先行，需经历一个复杂过程，房产税至少要等两三年之后才能推出，理论上会影响房价，但影响程度不确定。

他周三在做客新华网时称，从理论上讲，房产税的出台的确会对房价有影响，但影响的程度要根据实际情况判断。

“如今房地产市场开始形成拐点，而两三年之后的状况很难判断。所以房产税出台理论上会影响房价，但影响程度不确定。”刘尚希称。

他表示，房价实际上是供需共同作用的一个结果，单方面的力量从理论上讲是没有办法改变价格的。如果没有需求，成本再高价格也没法提升；需求很旺盛，即使成本没有任何变化价格也会上涨。所以房价是供需双方综合作用的结果。

上月底审议通过的深化财税体制改革总体方案中明确指出，加快房地产税立法并适时推进改革，由人大常委会牵头，加强调研，立法先行，扎实推进。（完）

(发稿 沈燕; 审校 张喜良)

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