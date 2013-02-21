美银美林：2015年前不大可能在全国推行房产税

路透香港2月21日 - 投行美银美林周四发表报告称,中国国务院常务会议对房地产调控的声明,内容并无新意,并相信在2015年前都不大可能真正实现在全国推行房产税;但假如房价上涨过快,中央政府有可能对压抑投机需求提出新的措施.

面对去年底以来中国部分城市楼市"量价齐升"的情况,国务院周三召开常务会议提出,坚决抑制投机投资性购房,扩大个人住房房产税改革试点范围,并严格执行商品住房限购措施.但分析认为,中央此前只再次强调房地产调控,未有继续加力.

美银美林报告指出,这虽然可令投资者暂松一口气,但会议纪录给出领导层非常关注快速上升的房价,亦有可能因应未来房价上升而推出新一轮措施.

不过,该行认为会议的内容没有太大新意.例如扩大个人住房房产税改革试点范围于此前已曾多次提及,该行相信在2015年前都不大可能在全国性推行,因这涉及披露个人财富,而这目前受到不少官员的抗拒.

报告称,1月份的房价涨幅录得两年来最快,但刚过去的春节假期住宅成交量低,故当局或会继续观望房地产市场及整体经济情况,才决定下一步怎做.美银美林相信,如房价过快上升,中央将可能推新一轮措施压抑投机.而未来的政策走向,将取决于市场、政策制订者及开发商之间的相互配合.

美银美林表示,目前内地一些非一线城市正面对供应过剩的情况,但一线城市如北京,新屋供应不足的问题日益严重.因此,该行相信假如未来中央要压抑需求的话,很可能只针对个别城市,而不会在全国进行.另一方面,由于要推进城镇化发展,新的领导层或会聚焦于增加住房供应,而非打压需求作为调控房地产市场的手段.

香港上市的内地房地产股周四跟随大盘偏软,富力地产(2777.HK)、绿城中国(3900.HK)早盘尾段跌逾2%,但龙头股中国海外(0688.HK)则持平.万科(000002.SZ)则挫2%(完)

(记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)

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