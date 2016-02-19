中国财政部出台楼市契税和营业税优惠 去库存扶持政策陆续出炉（更新版）

路透北京2月19日 - 为促进房地产行业去库存，中国政府继续出台宽松调节政策。财政部公布契税和营业税优惠政策，取消了“普通”和“非普通”划分，对于个人购买90平米及以下的家庭唯一住房和二套改善性住房，统一减按1%税率征收契税。

分析人士认为，这和此前调降首付比例的政策一脉相承，能起到一定积极作用但不会特明显；未来预计会进一步解除不必要的管制，促进合理购房需求顺利释放。

“还是比较小的一个调整，从调整范围来看，首先排除了一线城市，表明还是去库存为主，从制度建设上来将，取消了“普通”二字，有一定的简化，”交通银行金融研究中心高级研究员夏丹称，“这和之前下调首付比例的举措一样，都只是一系列高频率微刺激政策中的一环。”

她预计，未来在需求侧会进一步解除不必要的限制，减轻购房者负担，促进合理购房需求顺利释放，在供给侧最主要的是土地资源和住房库存的配置和管理。

中国财政部网站周五刊登最新通知称，自2月22日（下周一）起调整房地产交易环节契税和营业税优惠政策，对于个人购买90平米及以下的家庭唯一住房，减按1%税率征收契税，90平米以上的按1.5%征收；对于个人购买90平米及以下的家庭第二套改善性住房，减按1%税率征收契税，90平米以上的按2%征收。

营业税调整为：个人将购买不足两年的住房对外销售的，全额征收营业税；个人将购买两年以上（含两年）的住房对外销售的，免征营业税。

不过，财政部通知中也称，北京市、上海市、广州市、深圳市仅实施购买家庭唯一住房的契税优惠政策，其它两项优惠暂不实施。其他地区适用本通知全部规定。

“这主要是呼应中央对于房地产去库存的部署，与此前央行、银监会降低首付比例的政策一脉相承。减税对于房地产销售，能够产生一定积极作用，但决定房地产走势的根本还是供需和预期，”兴业银行首席经济学家鲁政委称。

夏丹也表示，要达到在部分二线及三线以下城市去库存的目的，在需求端调整公积金贷款额度上限和减免房屋交易环节税负或许效果更明显；与此同时，至少在现阶段供不应求矛盾明显、房价上涨动力较强的一线城市还不具备全面放开限购的条件。

此前在契税方面，对于90平米及以下的普通且唯一家庭住房按1%征收，90平米以上的普通且唯一住房按1.5%征收，其它则按3%征收。

营业税方面此前的政策是：将购买满两年及以上的普通住房对外销售的，免征营业税；满两年及以上的非普通住房出售，按差额征收；不满两年的普通和非普通住房对外销售，统一全额征收。

财政部是次并没有调整个人所得税，维持原本政策不变：对于出售满五年且唯一家庭住房的免征个人所得税，否则按全额1%或差额的20%征收。

中国央行2月初表示，为进一步支持合理住房消费，促进房地产市场平稳健康发展，对个人住房贷款政策有关事项进行调整。在不实施“限购”措施的城市，居民家庭首次购买普通住房的商业性个人住房贷款，原则上最低首付款比例为25%，各地可向下浮动5个百分点。[nL3S15H33H]（完）