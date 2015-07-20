中国房地产开发投资建设调整进程仅仅过半--瑞银

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京7月20日 - 国际投行--瑞银周一发布报告称，尽管最近几个月中国房地产销售有显著改善，但从三四线城市的去库存状况判断，房地产开发投资的调整进程仅仅过半，预计新开工在明年年初恢复正增长。
瑞银经济学家汪涛和胡志鹏在报告中指出，一线城市近期房地产销售强劲而新增供给偏少，使其库存销售比降至九个月左右，房价近几个月也在上升。不过一线城市仅占到整个开发投资规模的不到6%，三线以下城市占到近2/3。
考虑到从销售到新开工存在滞后效应，瑞银预计如果今年剩余时间保持当前销售节奏，新开工可能在2016年初恢复正增长。而从新开工到开发投资的时滞，则意味着施工面积2016年还会继续走低，预示整个固定资产投资和商品需求持续疲软，GDP增速也会受到拖累。
瑞银预计，房地产政策不会有明显的放松或收紧。尽管在最近几个月一系列宽松政策支持下，一线城市销量和房价都有明显上升，尽管多数城市库存仍然很高，房地产建设仍很低迷，但出于对一线和部分二线城市楼市泡沫的担心，决策者可能不会出台大幅刺激需求的举措。但地方政府可能会继续因地制宜，一线城市维持限购政策，三四线则会给于更多支持。
未来几个月政策可能更倾向于支持供应和建设方面。瑞银预计在向开发商重启债券融资后，未来信贷方面可能也会对他们有进一步放松。政府还将继续把重心放在保障房建设上。若房地产活动再一次放缓，政策也有继续放松的空间，例如对降低首套房贷款首付比例，加快中小城市户口改革，鼓励大规模收购商品房为保障房，另外瑞银预计央行今年还会降息50个基点，这对楼市也有帮助。
考虑到当前以及未来可能出台的宽松政策，瑞银预计房地产销售年内会继续温和改善，下半年增速可能在5-9%左右，全年在0-5%。不过销售持续复苏仍有下行风险，尤其是潜在需求释放可能昙花一现，最近股市动荡损及市场人气和家庭财富，对一些城市的房地产市场造成负面影响。
瑞银预计新开工今年下降10-15%，房地产开发投资也会从去年的10%降至4-5%。
他们认为，2016年的中国经济仍然会受到房地产市场调整的压力，预计明年房地产开发投资增速会进一步放缓至2%左右，进而拖累固定资产投资增速降至10%左右。预计政府会延续支持政策，尤其在基建投资和货币放松方面，来削弱房地产放缓带来的阻力。
周末公布数据显示，中国6月房价同比跌幅连续第二个月收窄，环比涨幅则较上月扩大，年初楼市新政的刺激效应逐渐释放。其中较为亮眼的深圳房价同比涨幅达到两位数，其它一线城市除上海小涨外，其余仍小幅下跌但跌幅均有所缩小。
根据稍早公布的数据，上半年房地产开发投资同比增4.6%，房屋新开工面积同比下降15.8%；商品房销售面积同比增长3.9%，销售额同比增长10%。 （完）
(发稿 宿泱韫; 审校 林高丽)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。