中国房地产开发投资建设调整进程仅仅过半--瑞银

路透北京7月20日 - 国际投行--瑞银周一发布报告称，尽管最近几个月中国房地产销售有显著改善，但从三四线城市的去库存状况判断，房地产开发投资的调整进程仅仅过半，预计新开工在明年年初恢复正增长。

瑞银经济学家汪涛和胡志鹏在报告中指出，一线城市近期房地产销售强劲而新增供给偏少，使其库存销售比降至九个月左右，房价近几个月也在上升。不过一线城市仅占到整个开发投资规模的不到6%，三线以下城市占到近2/3。

考虑到从销售到新开工存在滞后效应，瑞银预计如果今年剩余时间保持当前销售节奏，新开工可能在2016年初恢复正增长。而从新开工到开发投资的时滞，则意味着施工面积2016年还会继续走低，预示整个固定资产投资和商品需求持续疲软，GDP增速也会受到拖累。

瑞银预计，房地产政策不会有明显的放松或收紧。尽管在最近几个月一系列宽松政策支持下，一线城市销量和房价都有明显上升，尽管多数城市库存仍然很高，房地产建设仍很低迷，但出于对一线和部分二线城市楼市泡沫的担心，决策者可能不会出台大幅刺激需求的举措。但地方政府可能会继续因地制宜，一线城市维持限购政策，三四线则会给于更多支持。

未来几个月政策可能更倾向于支持供应和建设方面。瑞银预计在向开发商重启债券融资后，未来信贷方面可能也会对他们有进一步放松。政府还将继续把重心放在保障房建设上。若房地产活动再一次放缓，政策也有继续放松的空间，例如对降低首套房贷款首付比例，加快中小城市户口改革，鼓励大规模收购商品房为保障房，另外瑞银预计央行今年还会降息50个基点，这对楼市也有帮助。

考虑到当前以及未来可能出台的宽松政策，瑞银预计房地产销售年内会继续温和改善，下半年增速可能在5-9%左右，全年在0-5%。不过销售持续复苏仍有下行风险，尤其是潜在需求释放可能昙花一现，最近股市动荡损及市场人气和家庭财富，对一些城市的房地产市场造成负面影响。

瑞银预计新开工今年下降10-15%，房地产开发投资也会从去年的10%降至4-5%。

他们认为，2016年的中国经济仍然会受到房地产市场调整的压力，预计明年房地产开发投资增速会进一步放缓至2%左右，进而拖累固定资产投资增速降至10%左右。预计政府会延续支持政策，尤其在基建投资和货币放松方面，来削弱房地产放缓带来的阻力。

周末公布数据显示，中国6月房价同比跌幅连续第二个月收窄，环比涨幅则较上月扩大，年初楼市新政的刺激效应逐渐释放。其中较为亮眼的深圳房价同比涨幅达到两位数，其它一线城市除上海小涨外，其余仍小幅下跌但跌幅均有所缩小。

根据稍早公布的数据，上半年房地产开发投资同比增4.6%，房屋新开工面积同比下降15.8%；商品房销售面积同比增长3.9%，销售额同比增长10%。 （完）

(发稿 宿泱韫; 审校 林高丽)

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