“小即是美”之风刮进房产界 万科推13平米迷你户型

图为广州一处住宅区，一名工人在清洗房屋外墙。 REUTERS/Joe Tan

路透香港6月26日 （记者 Clare Jim） - 受地块稀缺和贷款买房成本下降刺激，中国的大城市房价上涨，驱使购房者崇尚“小即是美”，争相购买更小面积更负担得起的公寓。

在纽约、巴黎、伦敦以及土地稀缺的新加坡、香港和东京，常见的小户型，在中国仍然是个新奇事物。在中国，最炙手可热的仍是较大的户型。

然而随着大城市房价持续上升，50平方米以下户型的需求也在增加，促使万科(2202.HK)和恒大地产(3333.HK)开发一些迷你户型。这类户型开发始终是省级地产企业主导的市场。

万科周六发布一款13平方米的迷你户型。房产经纪机构称，这是中国最小的户型。

中原地产深圳总经理Alan Cheng表示，这些迷你户型是应对高房价问题的一种办法，对于没有足够现金的人，只能买小一点的房子。

官方数据显示，在中国央行三轮降息后，北上广深四地5月新建住宅价格环比上涨了1.1%到6.6%。

万科在广东推出这款13平方米的迷你户型，并称该户型目标客户是其他情况下可能无力置业的刚毕业不久的大学生和年轻专业人士。

“米酷满足城市青年、创业青年的居住需求，”万科对路透表示。万科的这个项目有5,000套住房，最大户型为38平米。

万科称，项目发布的首批2,000套房子几乎都已收到了定金。万科在卡车车厢上展示了这款13平米的户型，该户型甚至有一个阳台，售价26万人民币，相当于广州150万元平均房价的约五分之一。

24岁的工程师王东川茂今年花76万在广州买了一套40平方米的一居室，他说房子的大小和价格适合他的需求。

他向路透表示，自己还年轻，可能会回去攻读研究生学历，如果买大房子，首付和贷款负担就太重。

来自地产研究机构CRIC的数据显示，广州今年头五个月已建成的小户型住宅面积飙升了三倍，达到275,785平方米。

尽管相对于整个城市已建成的房屋总面积这只是一小部分，但地产机构称小户型也在吸引寻求投资机会的富裕买家。

中原地产深圳总经理Alan Cheng表示，最近更多人正在投资酒店式公寓，买小公寓住宅或者一居室，期望获得6-8个百分点的回报。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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