“小即是美”之风刮进房产界，万科推13平米迷你户型

中国债市动态：现券收益率变动有限，人气不足成交寥寥
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
(本文由路透中文网编译提供)
路透香港6月26日 - 受地块稀缺和贷款买房成本下降刺激，中国的大城市房价上涨，驱使购房者崇尚“小即是美”，争相购买更小面积更负担得起的公寓。
在纽约、巴黎、伦敦以及土地稀缺的新加坡、香港和东京所常见的小户型，在中国仍然是个新奇事物。在中国，最炙手可热的仍是较大的户型。
然而随着大城市房价持续上升，50平方米以下户型的需求也在增加，促使万科 和恒大地产 开发一些迷你户型。这类户型开发始终是省级地产企业主导的市场。
万科周六发布一款13平方米的迷你户型。房产经纪机构称，这是中国最小的户型。
中原地产深圳总经理Alan Cheng表示，这些迷你户型是应对高房价问题的一种办法，对于没有足够现金的人，只能买小一点的房子。
官方数据显示，在中国央行三轮降息后，北上广深四地5月新建住宅价格环比上涨了1.1%到6.6%。
万科在广东推出这款13平方米的迷你户型，并称该户型目标客户是其他情况下可能无力置业的刚毕业不久的大学生和年轻专业人士。
“米酷满足城市青年、创业青年的居住需求，”万科对路透表示。万科的这个项目有5,000套住房，最大户型为38平米。
万科称，项目发布的首批2,000套房子几乎都已收到了定金。万科在卡车车厢上展示了这款13平米的户型，该户型甚至有一个阳台，售价26万人民币，相当于广州150万元平均房价的约五分之一。
24岁的工程师王东川茂今年花76万在广州买了一套40平方米的一居室，他说房子的大小和价格适合他的需求。
他向路透表示，自己还年轻，可能会回去攻读研究生学历，如果买大房子，首付和贷款负担就太重。
来自地产研究机构CRIC的数据显示，广州今年头五个月已建成的小户型住宅面积飙升了三倍，达到275,785平方米。
尽管相对于整个城市已建成的房屋总面积这只是一小部分，但地产机构称小户型也在吸引寻求投资机会的富裕买家。
中原地产深圳总经理Alan Cheng表示，最近更多人正在投资酒店式公寓，买小公寓住宅或者一居室，期望获得6-8个百分点的回报。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
路透上海1月22日 - 中国银行间市场周日资金面偏宽松，回购利率降幅明显。交易员称 ，央行对几家大行提供定向流动性支持的消息传出后，春节前资金面预期好转，今日千亿ML F到期干扰不大；而多数非银金融机构周末仍在休假，资金需求有所下降，也助推回购利率 明显下行。 上海一银行交易员称，“资金很松，借钱的少了，出钱的很多；跨春节的资金还是有很 多需求，但总量应该没大问题了。” 中国央行公开市场周日进行600亿元人民币逆回购操作，其中14天期300亿元，28天期30 0亿元，当日无逆回购到期。据此计算，本周(1月16-22日)将净投放11,900亿元，创单周净 投放新高。 此外，有中期借贷便利(MLF)1,175亿元顺延至今日到期。 中国央行周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商业 银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相同 ，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1月27日至2月2日。 以下为主要货币市场利率报价
(新增2013-2016年GDP环比增速数据) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9