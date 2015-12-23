遵循供需原则消化房地产库存 须挤房价水分-新华社时评

路透北京12月23日 - 中国新华社周三发表评论称，经济发展规律表明，房地产高速盲目扩张的老路行不通。遵循市场规律来发展房地产行业，遵循供需原则消化房地产库存，必须挤压房价中的水分，让房价虚火降下来，释放更多消费潜力。

刊登在中国政府网的评论指出，刚刚闭幕的中央经济工作会议提出一系列化解房地产库存的举措，明确指出鼓励房地产开发企业适当降低商品住房价格。这对优化房地产市场结构、激活市场需求必将产生重要作用。

评论认为，长期以来，国内房地产市场库存高企，极大地抑制了国内消费需求，拖累了诸多行业的健康发展。一些地方政府高度依赖高价出让土地获取财政收入，并与房地产商形成利益共同体，也是助推房价虚高的重要因素。

评论并指出，政策对房地产去库存的辅助作用也很重要，落实好户籍制度改革，加快提高户籍人口城镇化率，取消不合时宜的限制性措施等，都有助于形成商品房的长期消费预期。

评论进一步指出，政府在供给侧与需求侧同时发力，在稳定房地产市场过程中，落实好户籍制度改革，加快提高户籍人口城镇化率，深化住房制度改革，取消不合时宜的限制性措施等，都有助于形成商品房的长期消费预期。

刚刚闭幕的中央经济工作会议提出一系列化解房地产库存的举措，明确指出鼓励房地产开发企业调整营销策略，适当降低商品住房价格。（完）