遵循供需原则消化房地产库存 须挤房价水分-新华社时评

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京12月23日 - 中国新华社周三发表评论称，经济发展规律表明，房地产高速盲目扩张的老路行不通。遵循市场规律来发展房地产行业，遵循供需原则消化房地产库存，必须挤压房价中的水分，让房价虚火降下来，释放更多消费潜力。
刊登在中国政府网的评论指出，刚刚闭幕的中央经济工作会议提出一系列化解房地产库存的举措，明确指出鼓励房地产开发企业适当降低商品住房价格。这对优化房地产市场结构、激活市场需求必将产生重要作用。
评论认为，长期以来，国内房地产市场库存高企，极大地抑制了国内消费需求，拖累了诸多行业的健康发展。一些地方政府高度依赖高价出让土地获取财政收入，并与房地产商形成利益共同体，也是助推房价虚高的重要因素。
评论并指出，政策对房地产去库存的辅助作用也很重要，落实好户籍制度改革，加快提高户籍人口城镇化率，取消不合时宜的限制性措施等，都有助于形成商品房的长期消费预期。
评论进一步指出，政府在供给侧与需求侧同时发力，在稳定房地产市场过程中，落实好户籍制度改革，加快提高户籍人口城镇化率，深化住房制度改革，取消不合时宜的限制性措施等，都有助于形成商品房的长期消费预期。
刚刚闭幕的中央经济工作会议提出一系列化解房地产库存的举措，明确指出鼓励房地产开发企业调整营销策略，适当降低商品住房价格。（完）
(发稿 马蓉； 审校 张晓翀/黄凯)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。