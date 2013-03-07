中国楼市调控加码 催生避税离婚潮

上海闸北区的婚姻登记处人员本周创下一天之内受理53对夫妻离婚手续的纪录，这些夫妻解除婚姻关系以避开更严格的房产所得税率。武汉、南京以及宁波也出现了同样的离婚潮，离婚后分割房产，出售房屋之后不必支付最高达到20%的房产利得税。路透