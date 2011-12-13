房地产调控正处关键时期 远未到放松时--人民日报

路透北京12月13日电---人民日报周二发表文章称,目前房地产调控正处在关键时期,成果仍不稳固,远没到可以放松的时候.房价回归合理水平的目标并未实现,促使房价反弹的因素依然存在.

报导并称,只有坚持和完善调控,进一步落实已出台的各项政策,才能使房价继续向更合理、更安全的水平回落.在房地产调控要确保取得实效的同时,又要把握好政策的力度和节奏.

"如果刚见成效就放松调控,房地产市场还是会回到过去的发展轨道上,房价的反弹在所难免,调控有可能前功尽弃,"报导称.

中国上周五公布前11个月房地产投资及新开工增速均出现连续第四个月放缓,销售持续低迷.分析师及专家指出,明年房地产投资有出现大幅下滑的可能,或将殃及中国经济.

报导援引住房和城乡建设部有关负责人表示,房产税改革、土地招拍挂制度改革、治理和规范房地产市场秩序、建立健全房地产市场健康运行和住房保障方面的相关法律法规等,将是下一阶段调控的重点.

国务院发展研究中心金融研究所所长夏斌亦称,在楼市调控目标上,短期内可以着眼于房价;长期看一定要着眼于形成长效制度.行政措施应慢慢退出,市场税收等措施慢慢跟进.

中共中央政治局上周五召开会议,分析研究明年经济工作.会议称2012年将坚持房地产调控政策不动摇,促进房价合理回归.(完)

--发稿 邵晓忆; 审校 杨淑祯

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