中国明年保障房建设力度未减--专家

路透北京12月26日电---中国住房城乡建设部政策研究中心主任秦虹称,明年保障房新开工数量虽然少,但是2012年实际在建工程量巨大,约有1,800万套,建设资金的实际投入也将超过今年.

新华社上周六晚间报导援引她的话称,房屋建设有两三年左右的建设周期,根据粗略估算,明年实际在建工程量有1,800万套左右,这包括2009年新开工的部分项目到明年就要竣工,2011年新开工的1,000万套绝大多数到明年还要在建.因此,保障房建设的力度并没有减弱.

住房城乡建设部要求2012年保障房确定新开工建设700万套以上,基本建成500万套以上,竣工量要高於今年.而明年新开工的项目,最迟要在11月底前全部开工,开工标准与今年一样,同样是要求三分之一达到主体结构基本完成,三分之一进入楼层施工,三分之一开始基础施工.

此外财政部数据显示,2011年中央财政预计下达保障性安居工程补助资金1,709亿元,比年初预算安排的1,030亿元,多出679亿元.

财政部还强调,中国将创新财政支持方式,通过投资补助、贷款 贴息、资本金注入等方式,吸引银行贷款、社会资金参与保障性安居工程建设;扩大住房公积金贷款规模和试点范围,重点支持公共租赁住房建设;鼓励通过发行企业债券筹集资金用於保障性安居工程建设.

秦虹认为,明年降低开工数量意味着在资金投入上可以更多用於保竣工保质量,让低收入家庭尽早享受到实惠同时,还能将腾挪的部分资金用於保障房配套工程建设.

她并强调,明年是"十二五"(2011-2015年)的第二年,前两年开工建设1,700多万套保障房,几乎达到整个"十二五"建设任务的一半.明年确定新开工建设700万套以上的保障房可以使"十二五"期间的建设节奏更均衡.且今年开工建设1,000万套保障房,释放出的政策信号十分充分,大大减缓了中低收入家庭面对房价过快上涨的恐慌心理.因此目前也有条件放缓保障房的开发节奏.

中国年初计划在未来五年新建保障性住房3,600万套,大约是过去十年建设规模的两倍.截至今年10月底,全国城镇保障性安居工程开工已超过1,000万套,实现了年初的目标.(完)

--发稿 李文科; 审校 曾祥进

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