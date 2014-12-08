交银中国财富景气指数平稳 不动产未来投资意愿回升

路透上海12月8日 - 中国第五大商业银行--交通银行(601328.SS)(3328.HK)周一发布的最新一期交银中国财富景气指数环比略升。在国内房地产市场政策红利逐步释放的影响下，小康家庭未来对不动产的投资意愿回升。

由于本期指数对小康家庭的调研集中在11月初，而近期A股指数是在11月22日起中国降息后才大幅上涨的，因此在本次调研的流动资产投资意愿中，基金及银行理财产品仍占据家庭投资前两位，股市投资变化不大，P2P网贷（含民间借贷）上升加快。

本期交银中国财富景气指数小幅微升1点至130点。三个一级指标，经济景气指数持平，收入增长指数和投资意愿指数微升。

近期国内房地产政策红利持续释放进一步稳固了房地产市场信心，小康家庭未来不动产投资意愿在9月止跌回升后，本期继续保持回升态势且回升幅度有所加大，不过当前的小康家庭不动产投资意愿仍处于不景气区间内。

交银金融研究中心副总经理周昆平指出，本次预期不动产投资意愿的上升，主要得益于调研中无房家庭或仅有一套住房的家庭的潜在购房需求增加，显示在国内房市已形成量价双降的局面下，国内房市购买力仍以刚需为主。

在9月底央行颁布房贷新政之后，近期上海又出炉了新的普通住宅标准，扩大了首套房贷优惠政策受益面，天津降低了契税征收比例，江西对二手房交易进行补贴。以上政策对降低刚需和改善型家庭的购房门槛均将起到实质性的作用。

交通银行自2010年10月起，每两个月公布一次交银财富景气指数，每次收集约2,000个家庭样本，以综合体现国内小康家庭的财富景气状态及其发展趋势。受访家庭要求在京沪广深等核心城市的，家庭税后年收入在10万元人民币以上，其他城市的家庭年收入在8万元以上。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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